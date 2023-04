Paulina Smaszcz porównuje się do Shakiry: "Jestem pierwszą kobietą w Polsce, która..."

W najnowszym wywiadzie Paulina Smaszcz opowiedziała o tym, co najbardziej dotknęło ją po rozstaniu i z jakimi spotkała się reakcjami. Porównała się też do Shakiry i Miley Cyrus!

Napięte relacje między Pauliną Smaszcz i Maciejem Kurzajewskim były przedmiotem zainteresowania fanów od miesięcy. Odkąd prezenter potwierdził swój związek z Katarzyną Cichopek, jego była żona nie stroniła od komentarzy na ten temat i regularnie wbijała byłemu mężowi szpilę w wywiadach czy materiałach publikowanych w mediach społecznościowych. Po narodzinach wnuczki Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego, wydawało się, że zwaśnieni byli małżonkowie mają okazję do pojednania. Teraz jednak Paulina Smaszcz opowiedziała o rozstaniu i w najnowszym wywiadzie porównała się do ... Shakiry! Trafione porównanie?

Paulina Smaszcz opowiada o rozstaniu i porównuje się do Shakiry

Po tym, jak Maciej Kurzajewski oficjalnie potwierdził swój związek z redakcyjną koleżanką z "Pytania na śniadanie", Katarzyną Cichopek, jego była żona regularnie nawiązywała do tego tematu i nie szczędziła wymownych komentarzy o eksmężu. Paulina Smaszcz twierdziła, że dla Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek "pieniądze są wazniejsze niż dzieci", a nawet zarzucała byłemu partnerowi, że "chce zabrać jej wszystko". Sprawa eskalowała do tego stopnia, że Maciej Kurzajewski i jego nowa partnerka zapowiedzieli podjęcie kroków prawnych. Czy to oznacza, że Paulina Smaszcz zaprzestała publicznego wypowiadania się na temat Macieja Kurzajewskiego?

Wygląda na to, że dla Pauliny Smaszcz temat bolesnego rozstania z mężem jest nadal bardzo istotny. W ostatnim wywiadzie dla "Co Za Tydzień" opowiedziała o swojej postawie po rozwodzie, a nawet porównała się do Shakiry. Wspomniała też o Miley Cyrus.

- Chyba jestem pierwszą kobietą w Polsce, która powiedziała "nie" i po rozwodzie się na coś nie zgadza, nie ma na to przyzwolenia, ale jak widzisz, Shakira zrobiła to samo (śmiech). Polki powinny zacząć wreszcie mówić co je martwi, co je gnębi, zresztą mój doktorat pokazuje to doskonale, że jesteś w Polsce w bardzo trudnej sytuacji. Teraz pojawiła się Miley Cyrus ze swoją piosenką, w której mówi jak Liam Hemsworth ją zdradzał i powoli zaczynają kobiety mówić, że nie ma na to przyzwolenia - dla cozatydzien.tvn.pl wyznała Paulina Smaszcz.

Instagram @paulina.smaszcz

Zobacz także: Tak Paulina Smaszcz spędza czas z ukochaną wnuczką: "Szczęśliwa. Po prostu"

W rozmowie z "Co Za Tydzień" Paulina Smaszcz przyznała też, że po rozstaniu z Maciejem Kurzajewskim spotkała się ze zróżnicowanymi reakcjami kobiet na swoją postawę.

- Są kobiety, które plują i mnie hejtują, a są też kobiety, które piszą mi, że dziękują, że daje im siłę, że jednak warto i trzeba światu powiedzieć, a nie zamiatać wszystko pod dywan - powiedziała Paulina Smaszcz.

Instagram @paulinasmaszcz

Paulina Smaszcz wspomniała jednak, że powróciła do randkowania i wygląda na to, że wróciła do równowagi. Pomaga także kobietom, które przechodzą przez podobne sytuacje, jak ona.

- Jestem chyba zakochana, więc trzymaj kciuki, bo to nie jest łatwe w tym wieku komuś tak zaufać, zwłaszcza jak człowiek został zraniony i w jakiś sposób zdeprecjonowany, zwłaszcza kobiety, którym też teraz pomagam - podsumowała w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

Instagram @paulina.smaszcz

Przypomnijmy, że zarówno Shakira, jak i Miley Cyrus przeżyły w ostatnim czasie bolesne rozstania, po których nie obawiały się wypowiadać publicznie na temat byłych partnerów. Shakira dała upust swoim emocjom między innymi w piosenkach, w których nie szczędzi ostrych słów w stronę swojego eks, Gerarda Pique. Miley Cyrus z kolei nagrała hitowy utwór "Flowers", który stał się hymnem kobiet po rozstaniach, które postanowiły zadbać o siebie i odbudować poczucie własnej wartości.

Myślicie, że Paulina Smaszcz słusznie dostrzegła podobieństwo do Shakiry, a nawet Miley Cyrus?

Zobacz także: Shakira żegna się z Barceloną i uderza w Pique. Jej post skomentowała Anna Lewandowska

East News/Piotr Fotek