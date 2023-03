Matka Gerarda Pique pomagała mu ukrywać romans? Tak wbiła szpilę Shakirze

Wszelkie rekordy odsłuchań i wyświetleń od dwóch dni bije nowy utwór Shakiry, nagrany z raperem BZRP. W nowej piosence kolumbijska artystka rozlicza się z przeszłością, nie zostawiając suchej nitki na byłym partnerze, Gerardzie Pique! Gwiazda wręcz zmiażdżyła piłkarza, ale również i jego związek z 22-letnią studentką PR, Clarą Chia Marti. Na odpowiedź sportowca nie musieliśmy długo czekać. To, co zrobił w programie na żywo, przejdzie do historii. Pique gorzko odpowiada Shakirze Mało kto liczył na to, że Shakira i Gerard Pique rozstaną się w pokojowej atmosferze. Choć przez długie miesiące artystka milczała na temat zdrady piłkarza z młodszą o 23-lata studentką, teraz nie oszczędza sportowca i to głównie za sprawą swoich piosenek. W tej najnowszej, która nazywana jest wprost "dissem" na Gerarda, artystka siebie porównała do drogich marek jak Rolex i Ferarri, zaś nową dziewczynę piłkarza do tych tańszych - Casio i Twingo: Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Rolexa na Casio. Jedziesz szybko, zwolnij. Poniżyła również samego Pique: Jedziesz szybko, zwolnij. Ah, dużo siłowni. Ale popracuj też trochę nad swoim mózgiem. Utwór bije rekordy wyświetleń m.in. na YouTubie - w ciągu jednego dnia został wyświetlony 50 milionów razy, co jest rekordem wszech czasów jeśli chodzi o muzykę latino. Gerard potrzebował dnia, żeby dosadnie odpowiedź wokalistce. I zrobił to w dość "wyrafinowany" sposób! Piłkarz, który jest właścicielem hobbistycznej ligi piłkarskiej „Kings League”, ogłosił właśnie na Twitterze, że sponsorem jego rozgrywek będzie właśnie… firma Casio - czyli ta, z której zakpiła Shakira. Co więcej, podczas spotkania z prezesami klubów, które biorą udział w „Kings League”, Gerard rozdał im kilka zegarków tej marki. Ten gest można...