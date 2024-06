To właśnie dzisiaj rozegramy trzeci i najprawdopodobniej ostatni mecz na Euro 2024 roku. Pierwszy mecz pomimo przegranej polskiej drużyny 2:1 wzbudził szacunek u kibiców, którzy docenili determinację zespołu. Drugi mecz niestety również przyniósł porażkę reprezentacji Polski, ale gra na murawie nie powaliła kibiców na kolana. Dzisiaj na boisku w Dortmundzie odbędzie się tzw. mecz o honor. Polska zagra z Francją. Nie wiadomo jeszcze, na kogo postawi trener Michał Probierz, wybierając pierwszy skład.

Michał Probierz od pierwszego meczu Euro 2024 zachwycił fanów i nie chodziło tu o grę reprezentacji Polski. Polskie i zagraniczne media rozpisywały się na temat wyglądu trenera, który postawił na elegancki look. Tak też stał się uznany przez wiele osób za najlepiej ubranego trenera reprezentacji Polski do tej pory. Wszystko dzięki kontraktowi ambasadorskiemu marki Lancerto z trenerem reprezentacji piłkarskiej. Projekty, które mogliśmy zobaczyć na trenerze kadry, stworzył znany bloger modowy Michał Kędziora (Mr. Vintage).

Tym razem jednak na profilu "X", gdzie Probierz jest dosyć aktywnym użytkownikiem, pojawił się wpis dotyczący jego osoby. Jeden z internautów postanowił zarzucić trenerowi, że ten miał przygotowane zaledwie trzy kreacje na mecze w Euro 2024.

Michał Probierz nie zostawił słów internauty bez komentarza. Ku zaskoczeniu wielu osób okazuje się, że trener ma przygotowanych więcej kreacji.

Wręcz przeciwnie. Mam więcej i wierzę, że je ubiorę. Dzięki zawodnikom, którzy walczą o powrót na boisko z kibicami, którzy nas wspierają. Zawodnicy są najważniejsi i wspierajmy ich, dając wiarę w to, co robią. My sztab jesteśmy tylko do pomocy. Sztab medyczny to top fachowcy

- wyjawił Michał Probierz.