Wygląda na to, że po głośnym rozstaniu Gerarda Pique i Shakiry gwiazdy powoli zaczynają przyzwyczajać się do nowej sytuacji. Ta jest szczególnie niewygodna dla byłego zawodnika FC Barcelony, który musi latać aż do Stanów Zjednoczonych, żeby odwiedzać swoje dzieci. Po spotkaniu w sądzie piosenkarka objęła opiekę nad synkami i przeprowadziła się z nimi do Miami w południowo-wschodniej Florydzie. Ostatnio Pique wrócił do Hiszpanii po rodzinnej wizycie. Paparazzi zauważyli go na spacerze z nową ukochaną, młodszą Clarą Chią Marti. Chwilę po jego powrocie w zagranicznych mediach pojawiły się zaskakujące doniesienia. Według nich Shakira umawia się ze znanym sportowcem. Jest tylko jeden poważny problem.

Gerard Pique spaceruje w objęciach młodszej partnerki. Shakira ma romans z zajętym gwiazdorem?

Choć początkowo były partner Shakiry ukrywał się ze swoją młodszą ukochaną, teraz para jest nierozłączna i chętnie pokazuje się publicznie. Niedawno Gerard Pique pojawił się z 24-letnią Clarą Chią Marti na koncercie Coldplay. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie były zawodnik FC Barcelony wreszcie spędził czas z dziećmi, od razu wybrał się z ukochaną na romantyczny spacer.

Instagram @3gerardpique

Gwiazdor i Clara Chia Marti przez cały czas nie odrywali się od siebie i spacerowali z uśmiechem na twarzy. Widać, że Gerard Pique znalazł stabilizację u boku nowej partnerki, przy której może zapomnieć o troskach. Zwłaszcza że teraz bardzo rzadko widuje swoich synów. Dawny sportowiec tego dnia ubrał się w dżinsy i luźną koszulkę. Stylizację uzupełnił sportowymi butami i okularami przeciwsłonecznymi.

LGRO/BackGrid UK /East News

Nowa wybranka legendy FC Barcelony postawiła na granatową sukienkę i skórzaną kurtkę. Clara Chia Marti także wybrała sportowe buty, do looku dołożyła jeszcze czarną torebkę i białe okulary przeciwsłoneczne. Para dobrze się bawiła w trakcie romantycznej przechadzki.

Tymczasem zza oceanu dotarły do nas sensacyjne plotki. Podobno Shakira jest już otwarta na nowy związek i zaczęła się spotykać z amerykańską gwiazdą koszykówki. Mowa o Jimmym Butlerze, który na co dzień gra w Miami Heat — klubie z siedzibą w mieście, do którego przeprowadziła się piosenkarka.

Jest tylko jeden dość poważny problem. Sportowiec jest w związku z inną kobietą. Butler już od kilku lat spotyka się z Katlin Nowak. Para doczekała się nawet trzyletniego syna. Czy to możliwe, że Shakira, która doskonale wie, jak boli zdrada, umawia się z zajętym mężczyzną? Jak na razie w sieci nie ma jej zdjęć z koszykarzem, ale wokalistka niedawno była na meczu Miami Heat.

Warto przypomnieć, że wcześniej plotkowano o romansie Shakiry i Toma Cruise'a. Doniesienia zostały jednak szybko zdementowane. Myślicie, że piosenkarka rzeczywiście może mieć romans z Butlerem?

David Zalubowski/Associated Press/East News

MATTHEW STOCKMAN/Getty AFP/East News