Shakira nie zamierza odpuszczać Gerardowi Pique i jego bliskim. Po publikacji głośnej piosenki na temat byłego partnera, będącej swoistym manifestem piosenkarki, głos zabrał ojciec piłkarza.

Ojciec Gerarda Pique reaguje na piosenkę Shakiry

Piosenka Shakiry, w której wbija szpilę Gerardowi Pique, w zaledwie kilka dni stała się ogólnoświatowym hitem. Artystka uderza w niej nie tylko w nieuczciwego ojca swoich dzieci, jego kochankę, ale też... matkę piłkarza.

- Dużo siłowni, ale pracuj też trochę nad swoim mózgiem - śpiewa Shakira. - Zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką - dodaje.

By tego było mało, Shakira wystawiła na tarasie manekina w stroju wiedźmy, by odstraszyć rodzicielkę swojego byłego partnera. I choć kobieta nie skomentowała sprawy, to na najnowszy utwór Shakiry wymownie zareagował ojciec Gerarda Pique. Mężczyzna zrobił to w nietypowy sposób, bo za pośrednictwem WhatsAppa.

Jak ujawniła hiszpańska dziennikarka Lorena Vázquez w programie "Y ahora Sonsoles", ojciec Gerarda Pique zmienił opis na WhatsAppie, żartując w nim, że "tańczy z wilkami". Ponadto zmienił swoje zdjęcie profilowe na kadr z filmu "Tańczący z wilkami". Jak podkreśla Lorena Vázquez, to posunięcie nie jest przypadkowe i nawiązuje do do słynnego utworu Shakiry "She Wolf". To jeszcze nie wszystko! Także w nowej piosence, uderzającej w Gerarda Pique, Shakira nazywa siebie wilczycą.

- Wilczyca taka jak ja nie jest dla nowicjuszy, wilczyca taka jak ja nie jest dla facetów takich jak ty, byłam poza twoją ligą - śpiewa Shakira.

Jak dotąd Gerard Pique wprost nie przyznał, co sądzi na temat ostrych słów Shakiry, jakie padły na temat jego i bliskich piłkarza w najnowszym utworze piosenkarki. Na Twitterze sportowca pojawiają się jedynie wymowne posty, w których nawiązuje do cyrku, czy Rolexów i Ferrari o których śpiewa Shakira.

Myślicie, że sportowiec niebawem pójdzie o krok dalej i wyda oficjalne oświadczenie w sprawie?

Choć Shakira i Gerard Pique przez lata uchodzili za idealny związek, pierwsze plotki o kryzysie w ich relacji pojawiły się już w 2017 roku. Temat powrócił w połowie 2022 roku. Niedługo po tym, prasa kolorowa ogłosiła, że Shakira i Gerard Pique po 12 latach rozstali się z powodu zdrady piłkarza. Po długim milczeniu piosenkarka powróciła do mediów społecznościowych, gdzie nie szczędziła kąśliwych komentarzy na temat byłego partnera. Na początku stycznia 2023 roku Shakira we współpracy z argentyńskim producentem muzycznym Bizarrapem nagrała diss na Gerarda Pique. Czy to początek ich medialnej batalii?

