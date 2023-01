Paulina Smaszcz dziękuje Shakirze za piosenkę o niewiernym partnerze: "Czuję się przytulona"

Od kilku miesięcy w mediach pojawiały się doniesienia o kryzysie w związku Shakiry oraz Gerarda Pique. W czerwcu para potwierdziła swoje rozstanie, a w sieci wybuchła prawdziwa burza. Do mediów docierały kolejne informacje dotyczące niewierności sportowca, a fani spekulowali, kim jest jego nowa wybranka. Artystka na jakiś czas wycofała się ze świata show-biznesu i nie komentowała kolejnych "rewelacji". Jakiś czas temu zabrała głos i wróciła do fanów w mediach społecznościowych. Teraz opublikowała fragment drastycznego teledysku. Internauci nie mają wątpliwości, że nawiązała do rozstania z Gerardem Pique. Fragment nowego singla Shakiry nawiązuje do bolesnego rozstania z Pique? Pierwsze pogłoski o rozstaniu pary krążyły już od 2017 roku, jednak zakochani wciąż zaprzeczali kolejnym doniesieniom. Temat powrócił jednak 5 lat później, a Shakira i Gerard Pique potwierdzili rozstanie po 12 wspólnie spędzonych latach. Powodem miały być liczne zdrady piłkarza. Niedługo później w sieci pojawiły się zdjęcia Pique z nową partnerką . Z kolei Shakira po tym ciosie oraz oskarżeniach o oszustwa podatkowe, usunęła się w cień. Teraz jednak wróciła na swoje media społecznościowe i opublikowała fragment teledysku. Fani nie mają wątpliwości, że brutalne sceny nawiązują do trudnego rozstania sprzed kilku miesięcy. Nigdy nic nie mówiłam, ale to mnie bolało. Wiedziałam, że to się stanie - napisała. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Shakira (@shakira) Zobacz także: Shakira i Gerard Pique spotkali się z...