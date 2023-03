Gerard Pique reaguje na diss Shakiry. Wymowna odpowiedź piłkarza

Związek Shakiry i Gerarda Pique rozpadł się w atmosferze skandalu. Piłkarz FC Barcelony miał zdradzić piosenkarkę z młodszą o ponad 20 lat studentką, która pracowała w jednej z jego firm. Fani natychmiast zaczęli wspierać wokalistkę i matkę dwójki dzieci, a na zawodnika wylała się fala krytyki. Choć Shakira podobno bardzo przeżyła niewierność byłego partnera, to nie miała zamiaru się poddawać. Szczególnie jeśli chodzi o opiekę nad chłopcami. Wiele wskazywało na to, że szykuje się kolejny wielki proces gwiazd. Jednak ostatnie doniesienia hiszpańskiej prasy potwierdzają, że rodzice doszli do porozumienia. Sasha i Milan ponoć zamieszkają z mamą i... wyprowadzą się z Katalonii! Co na to Gerard Pique? Hiszpańskie media: Shakira zabiera dzieci z Barcelony! Kolejne doniesienia wskazywały na to, że nie będzie pokojowego rozstania między Shakirą a Gerardem Pique . Piosenkarka po wielu tygodniach milczenia udzieliła głośnego wywiadu, w którym potwierdziła, że piłkarz wielokrotnie ją zdradził. Zapewniła też, że zrobiła wszystko, by uratować związek z ojcem swoich dzieci. To się jednak nie udało. Walki o dzieci nie zamierzała przegrać. Zobacz także: Shakira w nowym teledysku nawiązuje od rozstania z Gerardem Pique? Wyrwane serce, łzy Jak twierdzi lokalny dziennik "La Vanguardia", Shakira postanowiła już, że wyprowadzi się z Barcelony i zamierza zabrać ze sobą synków. Trudno się dziwić. Wokalistka przeprowadziła się do Katalonii dla Pique. Nie miała tam rodziny ani przyjaciół. Po rozstaniu nic jej już tam nie trzyma. Gwiazdy musiały uzgodnić przyszłość swoich pociech. Gerard Pique długo miał naciskać, by 9-letni Milan i 7-letni Sasha wychowywali się w Barcelonie. Ostatecznie jednak po długich rozmowach prawników strony zdecydowały, że chłopcy zamieszkają z mamą. Oznacza to, że Shakira zabierze ich do...