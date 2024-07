Copa America to najważniejszy turniej piłkarski rozgrywany w Ameryce Południowej. Tegoroczne zmagania sportowe swoim występem uświetniła Shakira. Wokół jej show zrobiło się jednak naprawdę gorąco, a to wszystko za sprawą... przedłużenia przerwy w trakcie trwania meczu. Jak się skończyło całe zamieszanie?

Podczas gdy Europejczycy z zapartym tchem śledzili finał Euro 2024, mieszkańcy Ameryki Południowej kibicowali drużynom podczas Copa America 2024, najważniejszego sportowego wydarzenia na kontynencie. Wielkim zwycięzcą została drużyna Argentyny, ale ... dla wielu nie to było najważniejsze podczas zmagań na murawie.

Piłkarski turniej uświetniła swoim występem Shakira. Kolumbijska wokalistka dała prawdziwe show w przerwie meczu, ale czas trwania koncertu wywołał spore kontrowersje. Głos w sprawie zabrał nawet trener Argentyny, Nestor Lorenzo:

Zasady zmieniają się dla obu drużyn, więc nie mogę powiedzieć, że to komuś sprzyja. Wolałbym jednak, żeby było tak, jak zwykle. Kiedy w jednym z poprzednich meczów wyszliśmy na boisko po 16 minutach, to zostaliśmy ukarani. Teraz będziemy czekać 25 minut, zawodnicy mogą mieć problem z rozgrzewką. To jednak dotyczy obu drużyn

- powiedział jeszcze przed wydarzeniem selekcjoner drużyny Argentyny.