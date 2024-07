Rafalala to jedna z bardziej rozpoznawalnych transseksualistek polskiej społeczności LGBT. Często włącza się w dyskusje na temat praw osób transseksualnych, niektórych szokuje też swoim wyrazistym wizerunkiem. Prowadzi również poczytnego bloga, na którym możemy przeczytać próbki jej umiejętności poetyckich.

Teraz o Rafalali znów zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą bójki z mężczyzną, którą sfilmowała i opublikowała na swoim Facebooku. Transseksualistka zaatakowała homofoba, który pogardliwie zwracał się do niej per "to coś", kiedy ta chciała grzecznie wynająć od niego apartament dla swojej rodziny. Doszło do wymiany rękoczynów, choć nie da się ukryć, że dominowała właśnie Rafalala, domagając się m.in. przeprosin i pocałowania w rękę, co przestraszony chojrak uczynił bez problemu.

Co ciekawe, mężczyźnie nie pomógł ochroniarz z pobliskiego osiedla, który tłumaczył potem, że nie może opuścić jego terenu. A może po prostu nie chciał pomóc homofobowi? Nietolerancja na nietolerancje?

Przypadki homofobicznych zachowań i wyzwisk na polskich ulicach to niestety codzienność, z którą Rafalala walczy od lat. Napastnicy rzadko jednak spodziewają się, że ofiara będzie chciała bronić się w ten sposób. Potraktują to jako nauczkę?

