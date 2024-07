Rafał Maślak robi prawo jazdy na motocykl

Rafał Maślak nie boi się ryzyka! Przystojny model zdecydował się na zrobienie prawa jazdy na motocykl. Mister Polski twierdzi, że jazda motocyklem daje więcej frajdy i adrenaliny niż samochodem:

Dobrze to wygląda, męsko, a wrażenia z jazdy są niesamowite. Czuć tę moc, powiew wiatru - zdradził w rozmowie z Newseria.pl

Maślak jest zachwycony swoim nowym hobby i wciąż odkrywa w sobie sportową pasję. Model przygotowuje się właśnie do pierwszych jazd poza placem manewrowym i nie ukrywa, że jest tym podekscytowany:

W rozmowie z Newseria.pl Rafał przyznał także, że jak tylko zda egzamin kupi motocykl. Podkreśla jednak, że marzy mu się duży sprzęt o pojemności silnika minimum 600 cm3:

To jest bardzo duży motor. Pociągnę manetkę i po prostu zrywa z siedzenia. Trzeba uważać, trzeba mieć respekt do motoru. To jest chwila, żeby zrobić sobie wielką krzywdę. Ale jestem rozważnym kierowcą, dlatego myślę, że dam radę.