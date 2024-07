Jeszcze kilka miesięcy temu był nieznanym nikomu pracownikiem fabryki. Odkąd został Misterem Polski 2014 jego kariera w show-biznesie szybko nabrała rozpędu. Rafał Maślak zaczął pojawiać się na najważniejszych imprezach, a jego blog stał się coraz popularniejszy. Jak sam zapowiada, jest to tylko początek. Ma apetyt na znacznie więcej. Przypomnijmy: Maślak zdecydował o swojej dalszej karierze. Nie chce być tylko Misterem Polski

Jednak zanim Maślak stał się sławny, musiał borykać się z problemami, jak większość Polaków. Na swoim blogu zdradził, że nigdy nie był za granicą. Niedawno, dzięki zarobionym pieniądzom z różnych kampanii, mógł po raz pierwszy polecieć samolotem. Wybrał gorącą Fuerteventurę. Jak mówi Mister Polski, kiedyś nie byłoby go stać na taki luksus:

Nie wstydzę się tego, że napisałem, że będzie to mój pierwszy wyjazd zagraniczny i że również pierwszy raz w życiu polecę samolotem. Do tej pory, pracując w fabryce, nie było mnie stać na taki wyjazd i wakacje spędzałem w Polsce – w Mielnie, Skorzęcinie, czy po prostu nigdzie nie wyjeżdżałem. Dzięki kampaniom reklamowym na jesień, które ostatnio zrobiłem, mogę pozwolić sobie na taki wyjazd. - pisze celebryta

Tytuł Mistera zmienił jego życie. Wcześniej zdarzało mu się pożyczać pieniądze od swoich kolegów, nawet na jedzenie:

Tytuł Mistera Polski, całkowicie odmienił moje życie i praca, którą włożyłem w budowanie sylwetki, teraz przynosi efekty. Wiem, jak żyje 95% naszego społeczeństwa i nie jestem oderwany od rzeczywistości, mimo tego, że czasami, na oficjalne wyjścia, mam na sobie wypożyczone ciuchy na kilka tysięcy złotych. Mister Polski to przedstawiciel większości Polaków. Znam z autopsji, co znaczy zaczynać od zera, żyć od 1 do 1 i czasami nie mieć nawet na jedzenie. Nie mam tu na myśli chleba, ale dieta wcale aż taka tania nie jest i zarabiając 2.000 zł, często pożyczałem od kolegów, żeby mieć na te 5 posiłków dziennie.- wspomina Maślak