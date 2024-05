Ostatnie miesiące nie są łatwe dla brytyjskiej rodziny królewskiej z uwagi na chorobę aż dwóch jej członków. Mimo wszystko jej czołowi przedstawiciele, czyli król i następca tronu, nie mogą zaniedbywać swoich obowiązków. Ostatnio nawet książę William po raz pierwszy udał się w dłuższą podróż, w trakcie której doszło do zaskakującej sytuacji. Wszystko się nagrało!

Książę William na za dużo sobie pozwolił?

Dawno już rodzina królewska nie musiała zmagać się z tak wieloma problemami, jak obecnie. Najpierw aferę wywołało zniknięcie księżnej Kate, w międzyczasie poruszenie wzbudziła informacja o chorobie nowotworowej króla, a na samym końcu głośnym echem odbiła się wieść o chorobie samej Middleton, która także zmaga się z rakiem!

Od tamtej pory nie tylko Brytyjczycy, ale opinia publiczna z całego świata, przygląda się bacznie Monarchom, czekając niecierpliwie na kolejne informacje. Póki co jednak możemy obserwować, jak książę William i jego ojciec wrócili do swoich obowiązków. Niedawno również następca tronu po raz pierwszy od diagnozy żony zostawił ją na dłużej i wyjechał do Kornwalii, nie wracając na noc.

Książę William i księżna Kate Rex Features/East News

Na miejscu udał się na plażę Fistral, gdzie spotkał się z poddanymi. W pewnym momencie podszedł do starszej pary, dopytując, czy są turystami. Usłyszał nie tylko potwierdzenie, ale i wspaniałą nowinę, bowiem małżonkowie wybrali się tam, by świętować 41. rocznicę ślubu! Wtedy William pokusił się o dość frywolne pytanie:

Jakieś sprytne plany na dzisiejszy wieczór? - dopytywał, wymownie poruszając brwiami.

Książę William na spotkaniu z poddanymi Twitter@tokkianami

Rozmówca Williama podchwycił jego humor i odpowiedział w równie żartobliwy sposób:

To było we wtorek wieczorem

Cała rozmowa została nagrana, a filmik trafił do sieci! Okazało się, że internautów szczerze zaskoczyła postawa przyszłego króla i zgodnie uznali, że nie ma wątpliwości, co ten miał na myśli, zadając pytanie.

Brwi i uśmiech Williama mówią wszystko

Myślę, że wiemy, co miał na myśli, gdy zadawał to pytanie

Wiedział, co robi z tym sugestywnym wyrazem twarzy

Spodziewalibyście się tego po Williamie? Całe nagranie znajdziesz TUTAJ.

Książę William i księżna Kate Arthur Edwards/The Sun/Press Association/East News