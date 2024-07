Rafał Jonkisz wystawiony na Charytatywnej Aukcji Kawalerów. Model poinformował na swoim Facebooku, że stara się z pożytkiem wykorzystywać swoją popularność. Mister Polski 2015 doskonale wie, że rozpoznawalność daje mu możliwości nie tylko do zaistnienia w show-biznesie, ale także wspierania ważnych inicjatyw. Przystojniak zdecydował się wziąć udział w aukcji charytatywnej w jednym z warszawskich klubów, w której obiektem licytacji będzie... on sam!

Tytuł Mistera Polski to nie tylko wizyty w programach telewizyjnych, ściankach i różnego rodzaju imprezach. To również doskonała okazja do tego, aby swoją osobą wesprzeć akcje charytatywne i po prostu pomóc. Pewnie zastanawiacie się, czemu tak dużą uwagę przywiązuje do social mediów - wrzucam regularnie posty, nagrywam snapy, itp. To wszystko daje coraz większą rozpoznawalność, którą będę mógł coraz lepiej wykorzystywać i to zaplecze w postaci kilkudziesięciu tysięcy obserwatorów, za jakiś czas właściwie zagospodarować - zdradził Rafał Jonkisz na swoim profilu.

Przy okazji model przytoczył poruszającą anegdotę, w której potwierdził, że ma ogromny dystans do kolorowego świata show-biznesu i mimo rosnącego zainteresowania jego osobą, nadal twardo stąpa po ziemi.

Dzisiaj jak wyszedłem z tramwaju koło dworca centralnego i przechodziłem przejściem podziemnym, moją uwagę zwróciła kobieta, która klęczała i trzymała kartkę. Jakoś tak odruchowo zatrzymałem się na chwilę, aby przeczytać co ma na niej napisane. I wiecie co, nie będę przytaczał teraz tej treści, ale tak bardzo chwyciło mnie to za serce, że do tej pory nie mogę przestać o tym myśleć i trudno było mi się skupić na treningu. Do tego wszystkiego takie smutne oczy. To nie mogło być udawane. Ta kobieta nie chciała pieniędzy, ale.... jedzenia. W podziemiach był sklep spożywczy. Poszedłem i kupiłem za wszystko co miałem w portfelu, podstawowe produkty i dałem jej reklamówkę... (...) Kiedy obracasz się wśród ludzi o innym statusie materialnym, przez chwilę zapominasz jak wygląda rzeczywistość i można się w tym wszystkim zagalopować. Łapiesz się za jakiś czas na tym, że też chcesz mieć to, czy tamto. Tylko pytanie: po co? - model napisał na Facebooku.