Rafał Jonkisz ma zaledwie 18 lat. Niedawno miał studniówkę, a już jest bardzo znany. Wszystko dzięki tytułowi Mistera Polski 2015. W materiale Dzień Dobry TVN opowiedział, że jako 13-latek stracił tatę i jako najstarszy z czwórki rodzeństwa musiał szybciej wydorośleć.

Jako dziecko Rafał Jonkisz wyglądał tak i był fanem Małysza:

A jak wspominają Jonkisza nauczyciele z jego szkoły?

Poszedł do szkoły sportowej i mocno popracował nad ciałem. Choć wcześniej preferował modę na Justina Biebera:

Jonkisz misterem został przez przypadek, kiedy w wakacje pracował na budowie i ktoś go zgłosił do wyborów mistera wakacji. Potem wystartował w konkursie na Mistera Polski i udało się. Od tej pory jego życie zmieniło się o 180 stopni.

Ja, zwykły chłopak z Rzeszowa, na co dzień przebywający na sali gimnastycznej, nagle trafiam na ścianki - wtedy było to dla mnie nie do pomyślenia. W centrum handlowym ludzie podchodzą do mnie, chcą zdjęcie, na początku mnie to przerażało - opowiada Mister Polski w DDTVN.