Rafał i Grzegorz Collinsowie, którzy w przeszłości współpracowali z Tomaszem Komendą w najnowszym wywiadzie dali do zrozumienia, że Komenda przechodzi właśnie przez kolejny trudniejszy moment w życiu. Panowie co prawda nie chcieli rozwodzić się nad tym tematem z szacunku do Tomasza Komendy i jego rodziny, jednak słowa Rafała Collinsa dają wyraźnie do zrozumienia, że mężczyzna aktualnie boryka się z dużymi, życiowymi problemami...

Reklama

Bracia Collins o Tomaszu Komendzie: "Potrzebuje teraz spokoju"

Bracia Collins, przedsiębiorcy i pasjonaci motoryzacji, znani szerszej publiczności przede wszystkim dzięki autorskiemu programowi emitowanemu w TVN Turbo, byli jednymi z pierwszych osób, jakie wyciągnęły pomocną dłoń do Tomasza Komendy, gdy ten wyszedł z więzienia. Przypomnijmy, że Tomasz Komenda spędził w zakładzie karnym aż 18 lat - mężczyzna został niesłusznie skazany za zbrodnię, której nie popełnił.

Choć po wyjściu na wolność Tomasz Komenda otrzymał od państwa ogromne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, to jednak przede wszystkim mężczyzna musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości i znaleźć pracę - i tu pomogli mu słynni bracia. Później ich drogi zawodowe się rozeszły, ale jak utrzymują Collinsowie, znajomość przetrwała.

Rafał i Grzegorz Collinsowie ostatnio udzielili wywiadu dziennikarce "Faktu", w którym rzucili nowe światło na sytuację, w jakiej znalazł się ich znajomy. Rafał Collins dał do zrozumienia, że niestety u Tomasza Komendy aktualnie nie dzieje się najlepiej.

- My konsekwentnie odmawiamy komentarza w tej sprawie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że rozmawiałem z Tomkiem przedwczoraj. On ma teraz naprawdę poważne problemy na głowie — poinformował Rafał Collins

Artur Zawadzki/REPORTER

Zobacz także: Brat Komendy przerwał milczenie. Szokujące słowa o Tomaszu Komendzie i jego byłej partnerce

Bracia Collins, postępując zgodnie ze swoją deklaracją, nie ujawnili, z czym aktualnie boryka się Tomasz Komenda, ale przyznali, że niebawem także i ta sprawa zapewne ujrzy światło dzienne:

- Tomek potrzebuje teraz spokoju i obawiam się, że niedługo dowiecie się, dlaczego. Dajmy teraz temu człowiekowi spokój - dopowiedział Rafał Collins

Instagram/@rafalcollins

Zobacz także: Co się dzieje z Tomaszem Komendą? "Osoba po ogromnych przejściach, z poważnymi problemami"

Słynne rodzeństwo zapewniło, że zarówno Tomasz Komenda, jak i jego ekspartnerka, Anna, mogą liczyć na ich pomoc.

- My znamy tych ludzi prywatnie, to już nie jest sytuacja z maila. Tomek spał u mnie w domu, my naprawdę się znamy - zaznaczył Rafał Collins.

Reklama

Bracia potwierdzili, że wiedzą, co się dzieje, ale ponieważ nie należą do rodziny Komendów, nie czują się upoważnieni, żeby udzielać informacji mediom.

Instagram/@rafalcollins