Radosław Majdan miał poprowadzić wykład motywacyjny? W sieci pojawiło się zaproszenie na spotkanie ze sportowcem, które rzekomo miało się odbyć już w najbliższy czwartek 9 lutego. Informacja o wykładzie w błyskawicznym tempie rozeszła się do mediów, które ogłosiły, że Radosław Majdan został "mówcą motywacyjnym", podobnie jak były mąż Małgorzaty Rozenek, Jacek Rozenek. Sportowiec postanowił odnieść się do krążących plotek na swój temat. Co napisał na Facebooku?

Reklama

Radosław Majdan dementuje plotki o wykładzie motywacyjnym

Radosław Majdan w swoim wpisie na Facebooku zapewnia, że informacje pochodzące z portalu społecznościowego powielane przez media są nieprawdziwe.

Zobacz także

Zawsze najlepiej sprawdzać wszystkie informacje u źródła. Pierwsze słyszę, żebym miał dawać wykład motywacyjny. Miłego dnia wszystkim i duuużo motywacji na co dzień ????????????????????????- komentuje Radosław Majdan.

Okazuje się, że w sieci pojawił się już nowy komunikat z którego dowiadujemy się, że wykład, który miał być rzekomo prowadzony przez Radosława Majdana został odwołany. Co więcej, według wpisu na Facebooku, mąż Małgorzaty Rozenek zrezygnował z wystąpienia po tym, jak w mediach pojawiły się informacje na temat wykładu.

UWAGA! Historia sukcesu Radosława Majdana nie odbędzie się. Znany plotkarski portal zniszczył akcje charytatywną organizowaną przez "City Hall". W najbliższy czwartek miała się u nas odbyć pierwsza z cyklu historii sukcesu. Radosław Majdan miał nam opowiedzieć o swoim życiu.

Całość miała charytatywny charakter aby wspierać fundacje "kwitnące talenty" (zbiórka, licytacja piłki z podpisem i mottem Radka, wpływy z biletów).

Niestety znany portal plotkarski sprowadził cała inicjatywę do żenującego poziomu - nie oszczędzając samego Radosława.

Bardzo nam przykro za ciąg wydarzeń i brak skrupułów dzisiejszych czasów. Oświadczamy, że Radosław Majdan nie miał występować w celach zarobkowych a czysto charytatywnych i pro-społecznych.

Jesteście zaskoczeni?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan ponownie rozpętała burzę jednym zdjęciem na Instagramie! Dlaczego?

Radosław Majdan komentuje plotki o udziale w wykładzie motywacyjnym.

Facebook

W sieci już odwołano rzekome spotkanie ze sportowcem.

Facebook