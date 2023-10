Syn Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana nie ma jeszcze profilu w mediach społecznościowych, ale nie przesadzimy, mówiąc, że już jest gwiazdą Instagrama. Fani prezenterki telewizyjnej i eksperta sportowego uwielbiają oglądać sesje i nagrania z Heniem w roli głównej. Chłopiec wręcz rośnie na oczach internautów. Czasem jednak publikowane przez parę celebrytów materiały z udziałem malucha wywołują kontrowersje. Pod ostatnim wideo wybuchła burza w komentarzach.

Niedawno Radosław Majdan opublikował na swoim Instagramie nagranie, na którym pokazał, jak bawi się ze swoim synkiem. Były piłkarz obdarował Henia całą torbą różnych zabawek. Następnie zabrał się z dzieckiem za układanie zestawu. Z czasem dołączył do nich też zainteresowany buldog angielski George.

Zobacz także: Już wiadomo, o czym będzie nowy program Małgorzaty Rozenek. Szykuje się prawdziwy hit?

To nasza ulubiona zabawa z Heniem. (...) Ta zabawa uczy go również cierpliwości i empatii. A dla mnie jest to cudowny czas spędzony z moim synkiem, który jest szczęśliwy

To nasza ulubiona zabawa z Heniem. (...) Ta zabawa uczy go również cierpliwości i empatii. A dla mnie jest to cudowny czas spędzony z moim synkiem, który jest szczęśliwy

Nie wszystkim jednak spodobała się taka reklama na profilu gwiazdora. Część internautów zwróciła uwagę na przechwalanie się luksusem. Jedna z użytkowniczek stwierdziła, że mnóstwo dzieci nie wychowuje się w takich warunkach, jakimi może cieszyć się Henio.

No cóż, chłopczyk śliczny, tylko po co chwalić się całymi torbami, pewnie darowanymi przez markę, nie wystarczyło pokazać jednego pudełka? Dzieci z innych rodzin nie dostają naraz tylu pudełek tej samej firmy, trochę skromności by nie zaszkodziło.

No cóż, chłopczyk śliczny, tylko po co chwalić się całymi torbami, pewnie darowanymi przez markę, nie wystarczyło pokazać jednego pudełka? Dzieci z innych rodzin nie dostają naraz tylu pudełek tej samej firmy, trochę skromności by nie zaszkodziło.

No, jak bym dostawała za darmo, to też by była super zabawa.

No, jak bym dostawała za darmo, to też by była super zabawa.

Pod wpisem pojawiły się też komentarze fanów, którzy stanęli w obronie Radosława Majdana. Internauci przypomnieli, że najważniejsze jest szczęście dziecka i jeśli kogoś irytują treści publikowane przez gwiazdy, nie ma obowiązku śledzenia ich w mediach społecznościowych.