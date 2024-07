Radosław Liszewski, gwiazda muzyki disco polo, ma coraz większe aspiracje. Ostatnio pisaliśmy o tym, że marzy mu się wspólny duet z Rihanną. Chyba jednak szybko zdał sobie sprawę, że takie marzenie jest nie do spełnienia, więc zaczął wybierać kolejne nazwiska, z którymi chciałby współpracować. Przypomnijmy: Lider Weekendu: Chcę nagrywać z Rihanną!

Reklama

Okazuje się, że lidera zespołu Weekend zauroczyła Kasia Cichopek:

- To naprawdę wspaniała, fajna, miła i piękna dziewczyna. W ogóle super – wyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Zaraz po tym dodał, że chętnie widziałby gwiazdę w swoim teledysku:

- Zazwyczaj sam wybieram sobie dziewczyny do teledysków i przyznam szczerze, że jeśli miałbym wybierać jakąś polską gwiazdę, to bez wątpienia wybrałbym Kasię Cichopek. Bardzo bym chciał, żeby Kasia zagrała w moim teledysku, tylko nie wiem, czy ona by się na to zgodziła. Ale byłoby naprawdę miło.

Zobacz także

Reklama

Kasia ostatnio udowodniła, że ma dystans do swojej popularności i zaczęła od niej odcinać kupony. Debiut aktorski w teledysku zaliczyła dosłownie kilka dni temu, grając zakochaną w klipie Libera. Zobacz: Czułości Cichopek w wesołym miasteczku