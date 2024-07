Ewa Chodakowska nie może narzekać na brak sukcesów czy spadającą popularność. Wręcz przeciwnie - kolejne projekty najpopularniejszej trenerki fitness w Polsce spotykają się z entuzjazmem milionów Polek. Niedawno Chodakowska postawiła sobie kolejny ambitny cel - pobicie rekordu Guinessa. Nie trzeba chyba dodawać, że jej się to udało. Przypomnijmy: Kazadi i Bohosiewicz nieźle się spociły. Pomogły Chodakowskiej w historycznym osiągnięciu

Trenerka nigdy nie ukrywała, że zależy jej na tym, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, które chciałyby zmienić swoje ciało i rozpocząć zdrowy tryb życia. W tym celu regularnie zamieszcza posty na swoim Facebooku i wypuszcza kolejne wydawnictwa, takie jak książki i płyty. Teraz poinformowała fanów, że płyty z zapisem treningów będą dostępne w Biedronce. Powody takiej współpracy wyjaśniła oczywiście w odpowiednim poście.



WAZNE!!! ZEBY NIE BYLO, ZE NIE UPRZEDZIŁAM PRZECZYTAJCIE DO KONCA!!! PROSZE :) PŁYTA TURBO WYZWANIE W BIEDRONCE!!! Zaskoczylyscie mnie bardzo rekacja na program "TURBO WYZWANIE".. planowalam limitowana edycje, zeby sie nie narzucac zeby Was nie meczyc kolejnym materialem Pomyslalam to bedzie program "tyko dla tych super chetnych" tych najbardziej zagorzalych" .. Plyta wyprzedala sie w przeciągu doby .. zostalo kilka tysiecy egzemplarzy (a to niewiele), dlatego pomyślałam, o tych osobach, ktore nie moga sobie pozwolic na zamowienie online.. Zgłosiła sie do mnie Biedronka, ktora dociera do najmniejszych miejscowosci Wprawdzie akcja w biedronce bedzie trwac tylko przez dwa tyodnie, a plyt na jedna Biedronke przypada zaledwie kilka, zatem nie urywajcie mi glowy ze slowami "moglam sobie podejsc do biedronki", bo zakladam ze w niewielu punktach jeszcze jest.. Oczywiscie warto sprawdzic [pisownia oryginalna] - poinformowała na Facebooku Ewa.