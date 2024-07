Ewa Chodakowska szybko stała się najpopularniejszą trenerką w Polsce. Jej książki stają się prawdziwymi bestsellerami, a miliony Polek śledzą każdy ruch na Instagramie bądź Facebooku, gdzie dzieli się cennymi wskazówkami dotyczącymi zdrowego stylu życia. Niedługo instruktorka ma także zamiar pobić rekord Guinnessa w największym otwartym treningu dla kobiet. Przypomnijmy: Chodakowska ma szansę przejść do historii. Wszystko za sprawą ciekawego pomysłu

Jednak nie samą pracą człowiek żyje. Ewa postanowiła skorzystać z pięknej pogody i wraz ze swoim mężem wyruszyła na wakacje, które relacjonuje na portalach społecznościowych. Jedno ze zdjęć zrobiło prawdziwą furorę. Chodakowska tuż po kilku godzinach spędzonych na słońcu, postanowiła pochwalić się opalenizną w seksownym stroju kąpielowym. W komentarzu dodała, że nie jest jednak ono wyznacznikiem tego, jak należy wyglądać, a efektem jej ciężkiej pracy:

Dzisiaj była plażówka, trochę słońca i jego efekty, na sobie mam strój kąpielowy, a nie bieliznę, żeby było jasne. Co do mojej budowy.. hmm.. czuje się wyśmienicie w swoim ciele.. mąż zachwycony, czego chcieć więcej? Me gusta. To zdjęcie nie jest wyznacznikiem do którego należy dążyć, ale efektem mojej pracy, którą wyjątkowo kocham. Dobranoc Wam.. a sama z mężem uciekam celebrować wieczór.. w końcu to nasz randkowy piątek - pisze Ewa