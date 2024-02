Po rozstaniu w atmosferze skandalu Joanna Opozda i Antoni Królikowski blisko dwa lata czekali na rozpoczęcie sprawy rozwodowej. Nie jest tajemnicą, że aktorzy nie mają dobrych relacji. Między rodzicami małego Vincenta dochodziło do spięć w kwestii alimentów oraz opieki nad dzieckiem. 20 lutego rozpoczęła się sprawa rozwodowa gwiazd.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski się rozwodzą

Pierwsza rozprawa rozwodowa Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego rozpoczęła się we wtorkowy poranek o godzinie 9:00 w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Możemy się spodziewać, że sprawa nie będzie łatwa, a aktorzy nie będą chcieli iść na kompromis. Niewykluczone, że to dopiero początek zaciekłej batalii sądowej. Pojawił się zaskakujący szczegół. Jak donosi serwis „Fakt”, to nie Opozda złożyła pozew rozwodowy. Powodem jest Antoni Królikowski, natomiast aktorka – pozwaną. Tak wynika z wywieszonej wokandy.

East News WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Świadkiem w procesie, którego powołała Joanna Opozda, jest Joanna Krochmalska. Mowa o byłej żonie Liroya, przyjaciela Antoniego Królikowskiego. Raper i jego dawna partnerka także rozwiedli się w burzliwych okolicznościach. Krochmalska zarzucała mu stosowanie różnych rodzajów przemocy. Liroy to przyjaciel Królikowskiego. Panowie byli razem w show „Przez Atlantyk”.

WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Według „Faktu” rozprawa trwała ponad dwie i pół godziny. Nie znamy szczegółów, ponieważ pozostaje niejawna, jednak z sali słychać było podniesione głosy, co wskazuje na to, że atmosfera była gorąca. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Sąd wyznaczył termin kolejnego spotkania.

Rodzice małego Vincenta ponownie spotkają się w warszawskim sądzie w czerwcu 2024 roku. Prawnik Antoniego Królikowskiego w rozmowie z „Faktem” poinformował, że nie ma co liczyć na szybkie zakończenie procesu. Wygląda na to, że małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia, co nie jest wielkim zdziwieniem.

Widać, że gwiazdy mają już dość medialnego zamieszania. Niedawno Joanna Opozda opowiedziała o tym, jak trudno jej znieść komentarze na temat jej życia osobistego. Po rozprawie gwiazdy nie zabrały jeszcze głosu.