W ostatnich miesiącach o Roksanie Węgiel mówi się głośniej, niż kiedykolwiek. 19-latka została jedną z uczestniczek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", a w miniony wieczór zagrała swój "Sekretny koncert", podczas którego ogłosiła wspaniałe wieści. Teraz do fanów docierają o wiele mniej przyjemne informacje... to koniec.

Muzycy kończą współpracę z Roksaną Węgiel

Ostatni czas jest dla Roksany Węgiel naprawdę intensywny. Już kilka tygodni temu rozpoczęła przygotowania do "Tańca z Gwiazdami", a ponieważ w pierwszym odcinku nikt nie odpadł, nadal sporą część jej czasu pochłaniają treningi. Poza tym 19-latka aż do wczoraj skrupulatnie dopracowywała swój koncert, podczas którego podzieliła się szczęśliwą nowiną!

Lada moment również Roxie ruszy z przygotowaniami do trasy koncertowej, a w międzyczasie pilnie planuje swój ślub z Kevinem, który ma odbyć się w tym roku! Już jednak następnego dnia po jej występie w jednym z warszawskich klubów dotarły do nas zasmucające wieści. Okazało się, że muzycy, którzy przez ostatnie lata grali wraz z nią na scenie, właśnie zakończyli współpracę.

PRZEZ 6 LAT TWORZYLISMY HISTORIĘ! To były piękne lata spędzone z cudownymi ludźmi. Piękne chwile w busie koncertowym, w hotelach, na koncertach, gdzie widzieliśmy tysiące uśmiechniętych ludzi po drugiejstronie barierki. (...) Może kiedyś, na i(X)ks lecie jeszcze zobaczycie nas wszystkich na jednej scenie! Dziękujemy Roxie za możliwość grania z Tobą przez tyle lat! Powodzenia! PS. To jest nasz ostatni post na tej grupie

Póki co sama Roxie nie odniosła się do nagłego rozstania. To jednak właśnie z nimi 19-latka rozpoczynała swoją karierę i u ich boku zdobywała pierwsze sukcesy.

