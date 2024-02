To rewolucja na światowym rynku muzycznym. Największa wytwórnia, czyli Universal Music Group wydała komunikat, w którym poinformowała, że nie przedłuży kontraktu z TikTokiem. Firmy nie doszły do porozumienia w sprawie sztucznej inteligencji oraz wynagrodzenia dla artystów. Padły zarzuty o „zastraszanie” i „zmuszanie”. To oznacza, że z najpopularniejszej obecnie aplikacji znikną piosenki twórców związanych z wydawnictwem.

Universal wycofuje się ze współpracy z TikTokiem

O swojej decyzji wytwórnia Universal Music Group poinformowała na swojej stronie oraz w mediach społecznościowych. Dowiadujemy się, że zerwanie współpracy z TikTokiem umotywowane jest przede wszystkim dbaniem o dobro artystów. Oprócz tego w oficjalnym liście przekazano, że władze TikToka próbowały „zastraszać” i „zmusić” wydawnictwo do podpisania nowej, niekorzystnej umowy. Jej wartość miała być niższa od poprzedniej.

Podczas negocjacji TikTok usiłował zmusić nas do podpisania umowy mniej korzystnej niż obecna, znacznie poniżej wartości rynkowej i nieodzwierciedlającej gwałtownego rozwoju platformy. Jak próbowano nas zastraszyć? Poprzez usunięcie muzyki, niektórych naszych rozwijających się artystów, przy jednoczesnym zachowaniu treści największych światowych gwiazd, które napędzały ruch na platformie – czytamy w oświadczeniu Universal.

W praktyce oznacza to rewolucję, ponieważ Universal Music Group ma prawa do ogromnej liczby albumów muzycznych – w tym najsłynniejszych artystów. Z końcem stycznia z TikToka zniknie twórczość takich gwiazd jak Beatlesi, Bob Dylan, Sting, Elton John, a także Kendrick Lamar, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Adele, U2, Coldplay czy Jaustin Bieber.

Ta zmiana dotknie również użytkowników TikToka w Polsce, ponieważ i w naszym kraju działa wspomniana wytwórnia. Jej nakładem wyszły materiały takich artystów jak Sobel, Youg Igi, Rusina czy Doda.

Na doniesienia zareagował już także TikTok, który wydał komunikat w sprawie nieprzedłużenia współpracy. Stwierdzono, że do konfliktu doszło przez chciwość wytwórni muzycznej:

To smutne i rozczarowujące, że Universal Music Group przedłożyła własną chciwość ponad interesy swoich artystów i autorów piosenek. Abstrahując od fałszywej narracji i retoryki Universalu faktem jest, że firma zdecydowała się odejść od potężnego wsparcia platformy z ponad miliardem użytkowników, która służy jako bezpłatne narzędzie promocji i odkrywania ich talentów. TikTok był w stanie zakontraktować umowy z każdą inną wytwórnią i wydawcą, zachowując koncentrację na dobry artystów. Jest oczywiste, że egoistyczne działania Universalu nie leżą w najlepszym interesie muzyków, autorów piosenek i fanów czytamy w oświadczeniu przedstawicieli TikToka

Poniżej możecie przeczytać całe oświadczenie, jakie wydał polski oddział Universal Music Group.

