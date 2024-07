Dlaczego Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk nie są już parą? Ta jedna z najciekawszych par w polskim show-biznesie zakończyła swój związek po czterech latach. Do rozstania miało dojść dwa miesiące temu. Pisało się o tym, że powodem ich zerwania miało być zauroczenia Mikołaja koleżanką z planu filmowego. "Fakt" ma na ten temat swoją teorię...

Powód rozstania Agnieszki Włodarczyk i Mikołaja Krawczyka

Jak donosi tabloid, Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk mieli rozstać się przez byłą partnerkę aktora oraz matkę jego synów, Anetę Zając. Tabloid napisał, że relacja między Krawczykiem a Zając miała się w ostatnim czasie znacznie poprawić. Byli partnerzy zaczęli znów się spotykać i pracować nad dobrymi relacjami i choć o żadnym powrocie do siebie nie miało być mowy, to Agnieszce Włodarczyk miał się nie podobać taki obrót spraw.

Agnieszka nie mogła tego znieść. Często się o to kłócili - pisze "Fakt", powołując się na swojego informatora.

Podobno atmosfera w domu Agnieszki i Mikołaja nie była zbyt dobra, w końcu doszło do rozstania. Z drugiej strony pojawiały się też informację, że Mikołaj był zauroczony inną aktorką, koleżanką z planu. Doniesienia o tym, że para rozstała się przez Anetę Zając są chyba na wyrost. Nawet jeśli Mikołaj dogaduje się z byłą partnerką, trudno uznać to za powód do zerwania. Czy Włodarczyk i Krawczyk mają jeszcze szansę, by do siebie wrócić? Nie jest to wykluczone. Mikołaj Krawczyk podobno chce walczyć o powrót do Agnieszki - czytamy w tabloidzie. Czy mu się to uda? Podobno Agnieszka nie przewiduje takiej możliwości. Skupia się na swoich sprawach oraz walce o prawa bezbronnych zwierząt. Samotne Walentynki spędziła w Skaryszewie na jednym z największych targów koni rzeźnych, wspierając działania Fundacji "Tara". Wcześniej byli partnerzy wspólnie angażowali się w podobne inicjatywy. Czy miłość do zwierząt sprawi, że znów się pokochają?

