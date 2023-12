Ślub Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia to spore zaskoczenie dla fanów pary. Aktorka i triathlonista są razem już od trzech. Para doczekała się syna, który dzisiaj ma dwa latka. Wreszcie gwiazdy postanowiły sformalizować swój związek i powiedzieli sobie "tak". Wcześniej oboje długo szukali szczęścia. Nie wszyscy wiedzą, że Robert Karaś był już żonaty. W mediach głośno było też o związku Agnieszki Włodarczyk i Mikołaja Krawczyka.

Przypominamy związki Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia

Pod koniec listopada Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wzięli ślub. Para pochwaliła się w mediach społecznościowych sesją zdjęciową oraz nagraniami. Dużo komentarzy wywołała ślubna kreacja celebrytki. Wygląda na to, że aktorka wreszcie znalazła miłość. Przypominamy, że na początku swojej kariery w show-biznesie gwiazda była związana z prezenterem telewizyjnym Rafałem Kosińskim. Po czterech latach rozstała się z mężczyzną.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś Artur Zawadzki/REPORTER

Bardzo głośno w mediach było o relacji Agnieszki Włodarczyk i Mikołaja Krawczyka. Aktorzy byli razem w latach 2012-2016. Doszło nawet do zaręczyn, w 2013 roku. Wszyscy zapamiętali wywiad na łamach magazynu "Viva!", w którym gwiazdy określili się jako "ciało astralne". Wcześniej Mikołaj Krawczyk był partnerem Anety Zając, z którą ma synów-bliźniaków. Rozstanie pary było dużą sensacją.

Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk TRICOLORS/East News

Agnieszka Włodarczyk była związana też z przedsiębiorcą Jakubem Sićką, swoim dawnym menadżerem. W tym przypadku celebrytka również dużo mówiła o związku z wybrankiem. Celebrytka rozstała się z nim w listopadzie 2011 roku, a powodem miała być niewierność partnera.

Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk TRICOLORS/East News

Świeżo upieczona żona Roberta Karasia spotykała się również z Gabrielem Goldbergiem. Jej serce pod koniec 2016 roku podbił właściciel wypożyczalni łódek nad mazurskimi jeziorami. Dwa lata później związek przeszedł do historii. Tym razem przeszkodą okazała się odległość. Później aktorka poznała muzyka Macieja Grendę, którego widzowie mogą kojarzyć z szóstej edycji "The Voice of Poland".

Agnieszka Włodarczyk i Jakub Sićko MARIUSZ GRZELAK/East News

Robert Karaś już miał żonę

Nie po raz pierwszy Robert Karaś stanął na ślubnym kobiercu, o czym wielu fanów może nie wiedzieć. Sportowiec lata temu był związany z Natalią Ćwik, którą poznał na basenie. Oboje byli ratownikami. Między nimi szybko zaiskrzyło. Para zamieszkała razem, a po trzech latach się pobrała. W 2012 roku powiedzieli sobie "tak".

Pierwsza żona Roberta Karasia wiele dla niego poświęciła. W rozmowie z mediami Natalia Ćwik zdradziła, że wzięła bezpłatny urlop w pracy, by wspierać ukochanego, bo "zawsze na niego stawiała". Pomagała mu m.in. prowadzić oficjalny profil w mediach społecznościowych, a także w organizacji wypraw. Jednak małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Robert Karaś po rozstaniu wyprowadził się z Warszawy w grudniu 2019 roku.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś Instagram/@agnieszkawlodarczykofficial

Dzisiaj Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś tworzą szczęśliwą rodzinę. Poznali się przypadkiem, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Początkowo para mierzyła się z bolesnymi plotkami. Mówiono, że celebrytka rozbiła związek triathlonisty. Obecnie para jednak skupia się na swojej relacji oraz dwuletnim synku Milanie.