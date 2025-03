Aneta Zając, znana przede wszystkim z roli Marysi w serialu "Pierwsza miłość", jest jedną z popularniejszych polskich aktorek. Widzowie mogli ją zobaczyć m.in. w „Plebanii”, „Na dobre i na złe”, „Pensjonacie pod Różą” czy „Daleko pod noszy” Choć pozostaje od lat aktywna na Instagramie, niewiele pokazuje tam z życia osobistego. Ostatnio natomiast wywołała wielkie poruszenie, chwaląc się swoją spektakularną metamorfozą. W sieci momentalnie pojawiło się wiele pytań ze strony internautów. Czy aktorka zechce szerzej opowiedzieć swoją historię?

Aktorka przeszła spektakularną metamorfozę w niespełna trzy miesiące. Ostatnio udostępniła na Instagramie zdjęcia dokumentujące jej przemianę – jedno ze stycznia, drugie z marca 2025 roku. Przyznała, że kluczowym elementem zmiany były specjalistyczne badania oraz odpowiednia diagnoza. Dzięki nim aktorka poznała przyczyny problemów zdrowotnych, które wpływały na jej wygląd i samopoczucie.

Podkreśliła, że ogromną rolę w jej przemianie odegrało wsparcie bliskich – rodziny oraz przyjaciół. Ich obecność i motywacja były kluczowe w utrzymaniu konsekwencji w dążeniu do celu.

Internauci byli pod ogromnym wrażeniem metamorfozy Anety Zając. W komentarzach na Instagramie pojawiło się mnóstwo pozytywnych reakcji i słów uznania, a także pytań.

W odpowiedzi na liczne zapytania fanów, Aneta Zając odezwała się do nich na InstaStory, dziękując na wstępie za okazane wsparcie. Dalej wyznała, że ma w planach opowiedzieć więcej o swojej historii i to już w najbliższych dniach.