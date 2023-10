Mikołaj Krawczyk był związany z serialem "Pierwsza miłość" przez 8 lat. Widzowie na zawsze skojarzyli go z rolą Pawła Krzyżanowskiego, która przyniosła aktorowi nie tylko popularność, ale też miłość - dzięki serialowi Polsatu związał się z koleżanką z planu, Anetą Zając. Choć teraz byłych partnerów, delikatnie mówiąc, nie łączą dobre relacje, pojawiły się doniesienia, że Mikołaj Krawczyk powróci do obsady "Pierwszej miłości"! Co na to Aneta Zając?

Mikołaj Krawczyk wróci do "Pierwszej miłości"? Kolejne zmiany w Polsacie

Ostatnio głośno jest o zmianach, które dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak, wprowadza w programach emitowanych przez stację. Dopiero co okazało się, że Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzącą "Nasz nowy dom", a teraz najwyraźniej przyszedł czas na kolejne rewolucje. Jak podaje Plotek.pl, powołując się na swoje źródło, do obsady "Pierwszej miłości" ma szansę wrócić serialowy Paweł Krzyżanowski, czyli... Mikołaj Krawczyk!

- W zeszłym tygodniu było spotkanie producentów "Pierwszej miłości" z dyrektorem programowym Edwardem Miszczakiem. Były rozmowy o pomysłach na realizację nowej transzy. Podobno ceni on serial za obsadę i bohaterów, do których są przywiązani fani serialu oraz wie, że fani kochają Anetę Zając. Dlatego producenci mogą być spokojni o przyszłość "Pierwszej miłości" - pisze Plotek.pl, powołując się na informacje od osoby związanej z Polsatem.

Choć postać grana w "Pierwszej miłości" przez Mikołaja Krawczyka prawdopodobnie zginęła w katastrofie w Peru, producenci serialu przywracając ją, chcą teraz wywołać wśród telewidzów jeszcze większe emocje.

- Jak co sezon rozmawiano, jak podkręcić emocje w serialu, zastanawiano się nad nowymi wątkami oraz przywróceniem intrygujących postaci, które zostały kiedyś odsunięte. I tak na planowaniu padło nazwisko Mikołaja Krawczyka. Ciekawe, co na to Aneta Zając… - dodaje informator Plotek.pl.

Biorąc pod uwagę napięte relacje między Mikołajem Krawczykiem i jego byłą partnerką, Anetą Zając, która nadal gra w "Pierwszej miłości", wiadomość o powrocie aktora do serialu nie napawa optymizmem. W 2022 roku wyszło na jaw, że Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając walczą w sądzie o alimenty, które gwiazdor musi płacić byłej partnerce na poczet ich wspólnych dzieci. Co więcej, aktor usłyszał wyrok sądu związany z ogromnymi zaległościami w płatnościach.

Myślicie, że informacje o przywróceniu Mikołaja Krawczyka do obsady "Pierwszej miłości" potwierdzą się? Jak do tej pory, sam aktor nie wypowiedział się na ten temat. Chcielibyście ponownie zobaczyć Pawła Krzyżanowskiego w serialu Polsatu?

