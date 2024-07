Jak Agnieszka Włodarczyk spędzi Walentynki? Aktorka ma na ten dzień bardzo konkretny plan. Nie ma on nic wspólnego z kolacją przy świecach i kartkami z serduszkami, ale... sporo wspólnego z miłością. Miłością do zwierząt. Aktorka zaangażowała się w akcję walki o konie. Gwiazda planuje pojawić się w Skaryszewie na jednym z największych targów koni rzeźnych.

Opowiedziała o tym we wzruszającym filmiku, zamieszczonym na stronie Fundacji Tara:

Nie wiem, czy dam radę. Czy udźwignę, żeby obejrzeć to wszystko na żywo, ale chcę tam być w Skaryszewie i namawiam was gorąco do tego, żebyśmy wszyscy stanęli jak jeden mąż i bronili koni.

Targ odbędzie się w godzinach między 22 a 6 rano z 14 na 15 lutego. Agnieszka Włodarczyk apeluje do wszystkich, którym los koni nie jest obojętny, aby byli tam razem z nią. Włodarczyk chce też wyrazić swój sprzeciw w sprawie dotacji dla rolników na "produkcję" koni rzeźnych. A pomysły są takie, by poszerzyć rynek zbytu koni rzeźnych nie tylko o Włochy, ale również o Azję.

Na nasze pytanie, czy w tej akcji będzie towarzyszył jej ukochany Mikołaj Krawczyk, Agnieszka powiedziała, że będzie na targach koni sama. Para od dawna wspólnie angażowała się w akcje pomocy zwierzętom.

Czy para faktycznie się rozstała? Informacje na ten temat od jakiegoś czasu pojawiają się mediach. Czy Walentynki spędzone osobo to ostateczne potwierdzenie ich rozstania? Zapewne wkrótce się dowiemy, jaka jest prawda. Na pewno po walentynkach Włodarczyk będzie kontynuowała akcję "One czują tak jak my" i namawiała znane osoby do zaangażowania się w walkę o prawa zwierząt.

Zobacz filmik Agnieszki Włodarczyk!

Warto żyć, kochać i pomagać – Agnieszka Włodarczyk. Dziękujemy Panu Jakubowi Rene Kosik za udostępnienie utworu muzycznego do wykonania materiału filmowego.Muzyka: Magic Between Us - „Holt” (Tara edit); written and produced by Jakub Rene Kosik.

Posted by TARA - Schronisko dla Koni on 11 luty 2016