31 października w ofercie wielu kin lądują mroczne seanse, trwające nawet kilka godzin, podczas których możemy obejrzeć najstraszniejsze horrory. Jeżeli jednak nie jesteś zapalonym kinomanem, chcesz zaoszczędzić lub zwyczajnie masz chęć spędzić czas w zaciszu własnego domu, przygotowaliśmy listę najlepszych produkcji, które świetnie sprawdzą się w halloweenowy wieczór. Niektóre tytuły to absolutne klasyki!

Reklama

Co obejrzeć w Halloween? Oto moje propozycje

Z roku na rok Halloween cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Nadal budzi sporo skrajnych emocji, jednak mimo to możemy dostrzec celebrację tego święta na większą skalę. Domy i sklepy zostają przystrojone, a dzieci chętnie odwiedzają sąsiednie domy, wykrzykując "Cukierek albo psikus!". Coraz częściej odbywają się również imprezy przebierane, w których śmiało biorą udział twarze show-biznesu.

Ostatnio przypomnieliśmy najlepsze kostiumy celebrytów i celebrytek, a tym razem przygotowaliśmy listę produkcji, które warto obejrzeć w halloweenowy wieczór. Niektóre przyprawią o gęsią skórkę, a inne umilą rodzinne chwile.

"Klątwa Bridge Hollow"

Ta dostępna na platformie Netflix produkcja to idealna propozycja na seans również z najmłodszymi. W Halloween niewielkie miasteczko nawiedza zły duch Skąpy Jack, któremu stawić czoła spróbuje odważna nastolatka. O pomoc poprosi swojego tatę, który z początku nie będzie do tego przekonany. Czy uda im się ocalić mieszkańców oraz okolicę? Musicie się przekonać!

kadr "Klątwa Bridge Hollow"

"Mamy tu ducha"

Kolejna propozycja, również dostępna na Netflix, to także świetny wybór na wieczorny seans z dziećmi. Czteroosobowa rodzina przeprowadza się do starego domu, jak się okazuje... zamieszkałego przez ducha, który nie pamięta kim jest, ani dlaczego nie może iść w stronę światła. W końcu młodsze z dzieci decyduje się pomóc niechcianemu lokatorowi poznać jego historię, jednak na drodze stają mu zainteresowane już duchem służby.

kadr "Mamy tu ducha"

"TO"

Film "TO" jest produkcją zdecydowanie przeznaczoną dla starszych. Znaleźć możemy ją na platformie Netflix, a opowiada losy niewielkiego miasteczka, z którego zaczynają znikać dzieci. Jak się potem okazuje, za wszystkim stoi przerażający klaun morderca! Film z kategorii horrorów niejednego przyprawi o dreszczyk i szybsze bicie serca.

kadr "TO"

"Halloween"

Podczas mrocznego seansu nie może zabraknąć filmu "Halloween" który również trafił na Netflix. Opowiada on historię zamaskowanego mordercy, który po 40 latach ucieka z więzienia, by dokończyć swój plan. Jego celem zostaje kobieta, która uciekła mu przed laty, oraz jej bliscy.

kadr "Halloween"

"Hokus Pokus"

Film "Hokus Pokus", którego aż dwie części znajdziemy na Disnesy+, to absolutny klasyk, wart obejrzenia z najmłodszymi w Halloween. Poznamy w nim trzy szalone czarownice z XVII-wiecznego Salem, które zostają nagle przywołane przez niczego nieświadomych żartownisiów. Obie części dostarczą widzom sporo wrażeń, pełnych komicznego chaosu i zaklęć. Co ciekawe, pierwsza część miała swoją premierę w 1993 roku, a druga dopiero w 2022!

kadr "Hokus Pokus"

"Nawiedzony dwór"

Chcesz się pośmiać, ale jednocześnie poczuć dreszczyk emocji? "Nawiedzony dwór", dostępny na Disney+, umili halloweenowy wieczór zarówno starszej, jak i młodszej widowni. Małżeństwo, zajmujące się na co dzień sprzedażą nieruchomości, w drodze na wycieczkę z dziećmi, odwiedza imponujący, stary dwór. Zwabieni przez właściciela zostają uwięzieni, a na miejscu muszą stawić czoła duchom i mrocznej historii. Eddie Murphy w roli głównej rozbawi każdego do łez.

kadr "Nawiedzony dwór"

"The Nun"

"The Nun" to mrożąca krew w żyłach produkcja dostępna na Netflix. Film przyprawia o gęsią skórkę i z pewnością nie pozwala później spać spokojnie. W czasie, gdy w Europie dochodzi do wstrząsających morderstw na tle religijnym, zakonnica musi zmierzyć się z przerażającą istotą z piekła rodem.

kadr "The Nun"

"Ciche miejsce"

Kolejny dreszczowiec wart obejrzenia w Halloween i dostępny na Netflix, to "Ciche miejsce". Świat opanowują niezwykle wrażliwe na dźwięk stworzenia, dlatego jedyną szansą na ocalenie życia jest... całkowita cisza. Czy rodzinie uda się przeżyć?

kadr "Ciche miejsce"

"Rodzina Addamsów"

"Rodzina Addamsów" to absolutny klasyk, który trzeba obejrzeć w Halloween z całą rodziną. Upiorne rodzeństwo Wednesday i Pugsley robią wszystko, by pozbyć się maleńkiego braciszka Puberta, który jest oczkiem w głowie niemniej przerażających rodziców. Życie rodzinki przypomina odwrócony świat, w którym wszystko co złe, mroczne i odrażające jest pożądane, a wszystko, co kolorowe i pozytywne - jest odpychające. Obie części znaleźć można na Netflix.

kadr "Rodzina Addamsów"

"Noc oczyszczenia"

Cztery części serii filmów "Noc oczyszczenia" zapewnią dreszczyk emocji przez cały halloweenowy wieczór. Decyzją władz podczas jednej nocy w roku wszelakie przepisy i zakazy przestają obowiązywać, a ulice miast zamieniają się w miejsca najgorszych zbrodni. Dochodzi do włamań, kradzieży i zabójstw, a oprawcy nie mają żadnych granic. Zwykli obywatele robią co mogą, by jakoś dotrwać do rana, gdy wraz z nadejściem świtu, wszystko wraca do normy. "Noc oczyszczenia" dostępna jest na Netflix.

Reklama

Zobacz także: Nie tylko Michał Wiśniewski i jego żony! Te gwiazdy również żyją w patchworkowych rodzinach