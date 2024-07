„Piękno kobiety nie przejawia się w ubraniach, które nosi, w jej figurze lub sposobie, w jaki układa włosy. Piękno kobiety musi być widoczne w oczach, ponieważ są one drzwiami do jej serca – miejsca, gdzie mieszka miłość” - Audrey Hepburn

Reklama

Badania pokazują, że zaledwie 4% kobiet na całym świecie uważa się za piękne, tylko 2% Polek uważa się za atrakcyjne, a zaledwie 8% twierdzi, że są ładne. Kobiety zdecydowanie chcą być atrakcyjne fizycznie i chcą być jako takie postrzegane. Wygląd ma istotny wpływ na ich samopoczucie oraz na to, jak postrzegają piękno w sobie i w innych osobach.

Więcej najnowszych kosmetyków znajdziecie tutaj:

Reklama

Z badań przeprowadzonych w Columbia Business School przez Medalice Heidtlam i Lois Saruwatari wynika, że „atrakcyjny wygląd pomaga kobiecie zdobyć pracę i to na lepszych warunkach, najczęściej pracę urzędniczą, ale utrudnia przyjęcie jej na stanowisko kierownicze”. Kobiecość i uroda budzą więc niezwykle ambiwalentne odczucia we współczesnym zachodnim świecie zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Dlatego specjalnie dla Was wyselekcjonowałyśmy najciekawsze, luksusowe kosmetyki do pielęgnacji oraz makijażu twarzy i ciała.

Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć: