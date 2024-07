Za nami pierwsze pokazy 7. edycji Fashion Week Poland. To co dzieje się na wybiegach jest niezmiernie ciekawe, jednak niemniej ważne jest to kto ogląda te pokazy. Oprócz dziennikarzy, blogerów i miłośników mody, w Łodzi można spotkać tłum gwiazd i celebrytów, a także projektantów i to tych najlepszych w kraju!

Mimo, że ani Maciej Zień, ani duet Paprocki & Brzozowski, ani Gosia Baczyńska, nie prezentują swoich wiosenno-letnich kolekcji podczas tej edycji FashionPhilosphy, to z chęcią biorą udział w pokazach. Nadając imprezie prestiżu. W końcu, gdzie indziej w jednym miejscu można spotkać tyle modowych sław?



Maciej Zień na pokazach pojawił się w czarnej bluzie z charakterystycznym chrabąszczem, który był motywem przewodnim jego kolekcji "Hurricane". Paprocki & Brzozowski wyglądali jak zwykle w stylu smart casual, a Gosia Baczyńska raz jeszcze postawiła na czarną spódnicę, tym razem łącząc je z komiksowymi akcentami. Jak oceniacie stylizacje polskich kreatorów mody? Inspirują?