Luna opublikowała poruszający wpis po półfinale Eurowizji 2024. Niestety nie udało jej się przejść do finału i na tym etapie jej przygoda w Malmo się kończy. Na Instagramie właśnie pojawił się wpis:

Reklama

Jeżeli kiedykolwiek poczujesz się słaby, samotny, inny, opuszczony lub niewystarczający... -zaczęła swój wpis.

Nawiązała do tego, co działo się na scenie podczas jej występu na Eurowizji, a to co napisała może poruszyć.

Luna zabrała głos po półfinale Eurowizji 2024

Nie milkną echa po pierwszym półfinale, na którym wystąpiła reprezentantka Polski. Występ Luny na Eurowizji wywołał w mediach społecznościowych skrajne opinie. Aleksandrze Wielgomas nie udało się awansować do wielkiego finału, który odbędzie się już 11 maja. Mimo tego bez wątpienia udział w tym wielkim muzycznym święcie będzie dla Luny ważny.

Polskie media były mocno skupione na reakcji Luny tuż po braku awansu do finału. Wokalistka nie rozmawiała jednak z mediami i wraz ze swoim sztabem udała się do hotelu. Dwa dni po pierwszym półfinale i w dniu drugiego postanowiła podsumować to, co ją spotkało na Eurowizji. Opublikowała wpis na Instagramie:

Moi kochani, otworzyłam swoje serce na Was wszystkich. Mimo, że nie udało mi się dostać do finału, jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam podzielić się z Wami moim światem i zbudować te dwie wieże na tej niesamowitej scenie.

eurovision.tv

W dalszej części wpisu Luna podsumowała, co dla niej znaczyła symbolika wież, które widzowie mogli widzieć na scenie podczas jej występu w pierwszym półfinale na Eurowizji. Wokalistka wstawiła się za słabszymi i odtrąconymi:

Zobacz także

Jedna dla mnie i jedna dla was wszystkich. Kiedykolwiek poczujesz się słaby, samotny, inny, opuszczony lub niewystarczający, możesz ukryć się w wieży. Możesz też zbudować nową. To ty dzierżysz władzę. Jestem taka szczęśliwa i wdzięczna, że mogłam pozostać sobą przez cały ten czas. Jestem bardzo wdzięczna za tę wspaniałą okazję, wspaniałą podróż, a przede wszystkim za was wszystkich. Dziękuję za całą waszą miłość i wsparcie. Nadchodzi nowy rozdział. Pozostańcie ze mną w świetle, miłości i wolności

Reklama

Czy Luna w swoim wpisie nawiązała również do tego, co sama musiała przeżywać podczas przygotowań do Eurowizji? Jej udział w konkursie niemalże od samego początku budził skrajne emocje, a wokalistka musiała mierzyć się z niemałym hejtem. Na szczęście może liczyć również na wsparcie fanów, którzy docenili jej zaangażowanie i serce, które włożyła w reprezentowanie Polski na Eurowizji:

Rob swoje, twórz, koncertuj i bądź zawsze sobą. Dziękuję za wszystko

Dziękuję Luna. Cudownie było patrzeć na Ciebie w środowisku eurowizyjnym, wiem, że poczułaś totalnie klimat Eurowizji i dałaś jej 200%, niech tylko same dobre emocje zostaną w twojej pamięci z tego okresu

Dumnie reprezentowałaś nasz kraj pomimo tak ogromnego hejtu! Trzymaj się Luna! Dziękujemy

Dałaś z siebie wszystko, trzymałem za Ciebie kciuki, wygrana nie jest tak ważna jak bycie tam i przeżywanie, jesteś wspaniała! To jest masakra, że nasz kraj zamiast wspierać i życzyć jak najlepiej takie pomyje wypisuje... Inne kraje dają sobie wsparcie a tutaj odwrotnie... Przynajmniej jak ktoś nie ogląda Eurowizji niech się nie wypowiada... Postawcie się na miejscu naszej reprezentantki, jak można kogoś nie znać a takie głupoty wypisywać no ludzie...