Prince nie żyje. Artysta miał 57 lat. Przyczyny śmierci wokalisty nie są jeszcze znane. Na razie wiadomo tyle, że ciało Prince'a zostało znalezione w jego posiadłości Paisley Park w Minnesocie w czwartek 21 kwietnia wczesnym rankiem. Jeszcze 15 kwietnia Prince źle się poczuł w trakcie lotu prywatnym samolotem, który musiał awaryjnie lądować w Illinois. Mimo to, następnego dnia Prince pojawił się na swoim koncercie i zapewniał fanów, że wszystko jest w porządku. Jego bliscy powiedzieli dla portalu TMZ.com, że artysta walczył z grypą.

Reklama

Utwory Prince'a, które pozostaną w sercach na zawsze

Mimo to, Prince odwołał kolejne koncerty w związku z problemami ze zdrowiem.

Zobacz także

Informację o śmierci Prince'a potwierdziła w rozmowie z agencją Associated Press jego agentka Yvette Noel-Schure. Okoliczności śmierci muzyka dalej nie są znane.

Prince nie żyje, pozostawił po sobie prawdziwe hity

Największe hity Prince'a, które zapamiętamy na zawsze, to między innymi: "Purple Rain", "Kiss", "Raspberry Beret", "Little Red Corvette", "Let's Go Crazy" i "When Doves Cry".

Prince nie żyje.

EastNews

Prince zmarł w wieku 57 lat.

EastNews

Reklama

Takiego go zapamiętamy.