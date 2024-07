4 z 5

Wielki Mur The Great Wall

Nie jest to pierwszy przypadek w historii kina, kiedy wielka, światowa gwiazda wyrusza do Azji, by nakręcić tam film. Ścieżki przecierali m.in. Christian Bale w filmie "Kwiaty wojny" czy Liam Neeson w filmie "Operation Chromite". Tym razem do Azji, a konkretniej do Chin, zawitali Matt Damon, Willem Dafoe i znany z serialu "Narcos" Pedro Pascal. Zawitali tam by bronić Wielkiego Muru przed atakami krwiożerczych potworów. Oto cała fabuła "Wielkiego Muru".

Za kamerą tego widowiska chiński reżyser Yimou Zhang, znany do tej pory z bardziej ambitnych filmów oraz z wyreżyserowania ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Pekinie. Nic nie wskazuje na to, aby "Wielki Mur" był równie ambitny, ale z pewnością można liczyć na dużo akcji, jeszcze więcej komputerowych efektów specjalnych i na rozrywkę dla tych, którzy nie włączają w kinie myślenia.

Werdykt: Efektowna rozrywka bez większego sensu

Zwiastun: