Dziś pemiera nowego teledysku Margaret do utworu "Cool me down". Klip właśnie pojawił się w sieci. I od razu zanotował tysiące odsłon!

Singiel z piosenką został wydany 16 lutego 2016 roku. To właśnie z "Cool me down" Margaret wystartowała w eliminacjach do Eurowizji. I choć nie udało jej się wygrać preselekcji krajowych, jej piosenka stała się hitem. Świetny teledysk z pewnością przyczyni się do jeszcze większego sukcesu utworu. Tym bardziej, że Margaret jest w nim bardzo seksowna! Pierwsze fragmenty pojawiły się w sieci już jakiś czas temu i od razu przypadły do gustu fanom gwiazdy nie tylko z Polski. Szykuje się międzynarodowy hit? Zobaczcie teledysk do "Cool me down" i oceńcie sami!

Margaret będziemy mogli zobaczyć na tegorocznym Polsat SuperHit Festiwal 2016 w dniach 27-29 maja, tylko w Polsacie. Piosenkarka będzie gwiazdą drugiego dnia festiwalu, gdzie usłyszymy największe hity ostatnich miesięcy. Czy zaprezentuje też Cool Me Down?

Margaret pokazała teledysk do piosenki "Cool me down".

Klip jest bardzo energetyczny!