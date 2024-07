Już wkrótce premiera nowej biografii księcia Karola. Książka o tytule "Książę Karol: Pasje i paradoksy nieprawdopodobne" autorstwa Sally Bedell Smith ma pojawić się w sprzedaży 4 kwietnia. Publikacja biografki brytyjskiej rodziny królewskiej ma ujawnić nowe, nieznane dotąd fakty na temat relacji, która łączyła księcia Karola i księżną Dianę. Książka jeszcze nie pojawiła się w księgarniach, a już wywołuje ogromne zainteresowanie mediów. Mówi się nawet o tym, że wywoła skandal. A wszystko za sprawą opisanych w niej historii z życia księżnej Diany.

Reklama

Zobacz też: Księżna Kate i książę William ROZWODZĄ SIĘ?! Podobno księżna Kate ma już dość...

Księżna Diana cięła się żyletkami?!

W książce Sally Bedell Smith mają pojawić się rewelacje o sekretach małżeństwa księcia Karola i księżnej Diany. Od dawna wiadomo, że związek Karola i Diany nie należał do udanych. Jednak teraz na światło dzienne mają wyjść zupełnie nowe fakty. Według informacji, które wyciekły do brytyjskich mediów, wiadomo, że autorka dotarła do informatorów, którzy opowiedzieli m.in. o tym, że księżna Diana cierpiała na depresję, bulimię, a nawet... cięła się żyletkami na oczach męża. Małżonkowie mieli mieć osobne sypialnie, a księżna Diana była tak nieszczęśliwa, że będąc w trzecim miesiącu ciąży próbowała rzucić się ze schodów. W książce opisano również liczne romanse księżnej Diany. Ile w tym prawdy? Jedno jest pewne, premiera biografii księcia Karola będzie szeroko komentowana nie tylko w Wielkiej Brytanii!

Zobacz także

Polecamy: Królowe ludzkich serc. Księżna Kate i księżna Diana nawet podobnie się ubierają. Zobaczcie zdjęcia!

Nowa biografia księcia Karola ma ujawnić nowe fakty na temat jego małżeństwa z księżną Dianą.

East News

Reklama

Księżna Diana faktycznie posuwała się tak daleko w manifestowaniu swojego nieszczęścia?