Rihanna uwielbia modne ubrania. Wybiera ciuchy od haute couture po ciuchy z nadrukami pochodzące z Polski. Ostatnio jednak zaczęła pokazywać się systematycznie w koszulkach i dodatkach brytyjskiej marki Silver Spoon Attire.

Rihanna pojawiła się przy kilku okazach m.in., w koszulce Silver Spoon Attire z napisem "Shit Fucking Happens", która w sklepie internetowymmarki kosztuje ok. 329 złotych. Innym razem miała na sobie białą koszulkę z napisem "High Fashion". Tę możecie zakupić za ok. 300 złotych.

Koszulkę z kamelią, którą Rihanna miała na sobie w czasie jednego z koncertów w Europie kosztuje ok. 300 złotych, a różowa czapka z woalką, również marki Silver Spoon Attire to koszt ok. 400 złotych. Jak wam się podobają?

Zobaczcie więcej zdjęć Rihanny w ciuchach Siler Spoon Attire: