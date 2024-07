Film o życiu Edyty Górniak? To byłby kinowy hit! Diwa w jednym z wywiadów powiedziała, że chciałaby, żeby taka produkcja powstała i nawet myślała o tym, żeby się nią zająć, ale nie miała na to czasu. Znalazła za to czas na… dokument!

Powstał film o trasie koncertowej Edyty Górniak!

Jak udało nam się dowiedzieć, Edyta Górniak podczas swojej trasy zdjęciowej "Love 2 Love" kręci dokument, na temat tego jak powstawały koncerty. Będzie on wyświetlony pod koniec trasy, czyli po ostatnim koncercie w Krakowie. Początkowo diwa myślała, żeby fragmenty filmu wykorzystać do najnowszego klipu, ale ostatnio zgłosiła się do niej jedna ze stacji z propozycją emisji filmu na swojej antenie. Czy Edyta zgodzi się? Okaże się już wkrótce! Kto wie, może po premierze tego dokumentu, producenci zdecydują się na zrobienie filmu o Edycie? W końcu jej życie to gotowy scenariusz na film. I to niejeden!

