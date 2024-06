Krzysztof Rutkowski od lat wzbudza ogromne emocje i jest jednym z najbardziej medialnych detektywów w kraju. Na swoim koncie ma też role w produkcjach filmowych i serialach, gdzie wcielał się w rolę samego siebie, a teraz okazuje się, że Hollywood zainteresowało się słynnym polskim detektywem i ma powstać o nim film. Krzysztof Rutkowski nie ukrywa, że sam chętnie wcieliłby się w główną postać, ale jest pewien problem, dlatego widziałby w tej roli samego Toma Cruise'a. A kto zagrałby Maję, żonę detektywa?

Tego jeszcze nie było! Krzysztof Rutkowski potwierdził w rozmowie z "Super Expressem", że w Stanach ma powstać film o nim. Czyżby szykowała się sensacja na miarę "Mission Impossible"? Okazuje się, że pośrednikiem w rozmowach między detektywem a twórcami ma być Krzysztof Gojdź, lekarz gwiazd, który od lat mieszka w USA. Krzysztof Rutkowski niebawem ma lecieć do Hollywood, aby dopiąć wszystkie szczegóły i ma nadzieję, że filmie zagra też jego syn:

Ma powstać wysokobudżetowy film o mnie. Jestem zaproszony do Hollywood przez czołowych twórców i producentów. Pośredniczy w tym Krzysztof Gojdź, który od pewnego czasu mieszka w USA i zna wielu wpływowych ludzi. Pod koniec wakacji lecimy z Mają i juniorem na rozmowy. Będę głównym koordynatorem tej produkcji. Być może zagram samego siebie, ale to zależy od wielu czynników. Bardzo bym chciał, żeby mnie z młodości zagrał Krzysztof junior, bo jest do mnie podobny. Będzie zależało to od producenta, czy będzie chciał całkowicie anglojęzyczny film, czy będą jakieś polskie wstawki, np. jak było w 'Pianiście'

Ma powstać wysokobudżetowy film o mnie. Jestem zaproszony do Hollywood przez czołowych twórców i producentów. Pośredniczy w tym Krzysztof Gojdź, który od pewnego czasu mieszka w USA i zna wielu wpływowych ludzi. Pod koniec wakacji lecimy z Mają i juniorem na rozmowy. Będę głównym koordynatorem tej produkcji. Być może zagram samego siebie, ale to zależy od wielu czynników. Bardzo bym chciał, żeby mnie z młodości zagrał Krzysztof junior, bo jest do mnie podobny. Będzie zależało to od producenta, czy będzie chciał całkowicie anglojęzyczny film, czy będą jakieś polskie wstawki, np. jak było w 'Pianiście'

Krzysztof Rutkowski nie ukrywa, że sam chętnie zagrałby główną rolę, ale bariera językowa może się okazać nie do pokonania, dlatego myśli o gwiazdorze sensacyjnych hitów z serii "Mission Impossible". Ostatecznie przy wyborze aktora miałby pomóc Krzysztof Gojdź.

Gdyby to było po niemiecku, poradziłbym sobie znakomicie, ale po angielsku mógłbym wypaść nieco słabiej, więc szkoda psuć całość, np. moim nie najlepszym akcentem. Dorosłego Rutkowskiego mógłby zagrać Tom Cruise, bo jest w zbliżonym wieku. Jeśli nie on, to na pewno znajdzie się kogoś dobrego. Może nawet ktoś spoza czołówki, by to udźwignął i byłaby to rola jego życia

wyznał detektyw.