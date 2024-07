Maja Frykowska jakiś czas temu postanowiła zmienić swoje dotychczasowe życie. Jedna z najsłynniejszych polskich celebrytek nawróciła się, co było jednym z najszerzej komentowanych wydarzeń rodzimego show-biznesu. Teraz prowadzi spokojne życie z dala od błysku fleszy, mając oparcie w ukochanym mężu. Przypomnijmy: Maja Frykowska już nie wróci na salony. Wiemy jaki biznes otworzyła z mężem

Frykowska nie zapomina jednak o pasji, jaką jest aktorstwo. Kilka lat temu zdobyła tytuł magistra na wydziale aktorstwa właśnie, a na swoim koncie ma kilka ról. I to właśnie na tym skupia się w najnowszym wywiadzie z Media Elite, którego udzieliła po długiej medialnej przerwie. Maja wyraża nadzieję, że jej show-biznesowa przeszłość nie przeszkodzi krytykom i widzom w spojrzeniu na nią obiektywnym okiem. Dodaje też, że wyciągnęła lekcję z błędów, które kiedyś popełniła.



Oczywiście, że najlepiej czuję się w roli aktorki. Ukończyłam szkołę aktorską z tytułem magistra i nie stałoby się tak, gdyby to nie było moją pasją. Mam za sobą kilka ról filmowych i jedną rolę główną, która czeka na swoją premierę. Jaki będzie tego rezultat - czas pokaże. Chciałabym bardzo, aby krytycy i widownia obiektywnie ocenili mnie jako aktorkę, a nie jako postać show – biznesu, względem której ludzie mają mieszane uczucia. Ta osoba z przeszłości, a ja dzisiaj - to dwie skrajne postaci. Sama nie mogę się nadziwić. Moja przeszłość nie pozwala mi jeszcze do końca o sobie zapomnieć, czego po latach naprawdę żałuję. Nie najlepszy start wywołał falę krytyki i nienawiść, jakbym co najmniej kogoś zabiła. Wszyscy jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. Ważne jest to, aby wyciągać z tych błędów wnioski i więcej ich nie popełniać. Zrobiłam sobie rachunek sumienia i dziś wiem, jakie wartości chcę sobą reprezentować i kim jestem. Nauczyło mnie to jednej ważnej lekcji. Nie osądzam. Do tego ma prawo tylko Bóg, który czy tego chcemy, czy nie - osądzi każdego z nas za to, kim jesteśmy. I tego się trzymam - tłumaczy.