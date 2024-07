Posłuchaj jak Lady Gaga, Coldplay, Bruno Mars i Beyonce zaśpiewali na 50. finale Super Bowl. A co to takiego ten finał Super Bowl? To finałowy mecz zawodowej ligi futbolu amerykańskiego NFL, w którym wyłoniona zostaje najlepsza drużyna sezonu. A przy okazji największe wydarzenie sportowe roku w Stanach Zjednoczonych, w którego trakcie zawsze występują największe gwiazdy muzyki!

Lady Gaga zachwyciła wykonaniem hymnu Stanów Zjednoczonych. Wielu komentatorów było pod wrażeniem siły jej głosu. W sieci można przeczytać komentarze typu: "Nie wiedziałam, że ona potrafi tak śpiewać”.

Co działo się dalej?

Zespół Coldplay zagrał trzy utwory „Viva La Vida”, „Paradise”, „Adventure of a Lifetime”. Następny był Bruno Mars, który zaśpiewał hit „Uptown Funk”. Ale gdy na scenie pojawiła się Beyonce, tłum oszalał. Zaśpiewana przez nią nowa piosenka „Formation” ma już ponad 12 mln wyświetleń na YouTubie. Bey zaśpiewała ją wykonując show z 30 tancerzami. Wokalistka w pewnym momencie mało się nie przewróciła wykonując swój układ taneczny, ale wybrnęła z sytuacji po mistrzowsku, jak prawdziwa gwiazda.

Show zakończył Chris Martin z zespołem Coldplay piosenką „Fix You”.

Posłuchaj wszystkich wykonań i zdecyduj, które podobało Ci się najbardziej.

Lady Gaga śpiewa hymn Stanów Zjednoczonych.

Coldplay zrobiło prawdziwe show na stadionie.

Bruno Mars i Beyonce na Super Bowl w jakości HD, to trzeba zobaczyć!

Lady Gaga tuż przed występem na Super Bowl.

Latający Chris Martin na scenie w Super Bowl.

Beyonce, Bruno Mars, Coldplay po występie na Super Bowl.