To Coldplay będzie gwiazdą SuperBowl 2016! Jest to najważniejsze sportowe święto w USA, czyli finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim, zawodowej ligi National Football League. Przed telewizorami zasiada wówczas około... 110 mln osób. W przerwie meczu odbywa się występ gwiazdy wieczoru, a więc dla Coldplay będzie to ogromne wyróżnienie!

W poprzednich latach podczas przerwy w meczu SuperBowl wystąpili m.in. Madonna, Beyonce czy Bruno Mars. Rok temu ogromne show zaprezentowała Katy Perry, która do duetu zaprosiła Lenny'ego Kravitza. Większość zgodnie orzekła, że piosenkarka przebiła wszystkie dotychczasowe występy. Czy brytyjskiej grupie uda się porwać tłumy? Przekonamy się już 7 lutego 2016 roku! Czekamy z niecierpliwością.

