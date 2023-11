Reklama

Co za występ! Justin Timberlake zrobił fenomenalne show na Super Bowl 2018! Jego występ był zapowiadany już kilka tygodni temu - artysta dał z siebie wszystko, a dziesiątki milionów widzów przed telewizorami na całym świecie usłyszały nie tylko największe przeboje, ale również nowy singiel z płyty "Man Of The Woods". Zobaczcie pełny występ Justina podczas Halftime Show na Super Bowl 2018!

Zobacz: Jak wypadli Beyonce, Bruno Mars, Coldplay i Lady Gaga na 50. finale Super Bowl? Posłuchaj wszystkich wykonań! WIDEO

Justin Timberlake na Super Bowl 2018 - pełny występ

Występ podczas Super Bowl to dla artysty wielkie wyróżnienie i okazja, żeby zaprezentować spektakularne show. W poprzednich latach podczas Halftime Show pojawili się m.in. Madonna, Bruno Mars, Katy Perry, Beyonce. Rok temu wszystkich oczarowała latająca Lady Gaga. Co przygotował Justin? Oczywiście, że na taniec! W końcu Timberlake uznawany jest za najlepiej tańczącego artystę wśród wokalistów! Na scenie towarzyszyła mu również wielka orkiestra oraz niezliczone ilości tancerzy! Punktem kulminacyjnym był hołd dla Prince'a. W ostatniej chwili Timberlake zrezygnował z jego hologramu - ostatecznie wizerunek zmarłego artysty został wyświetlony na wielkiej zasłonie.

Zobacz: Lady GaGa odwołała koncerty przez bolesną chorobę! Co jej dolega?

Co zaśpiewał Justin? Oto setlista:

Filthly Rock Your Body Senorita SexyBack My Love Cry Me A River Until the End of Time Prince Tribute Suit & Tie Mirrors Can’t Stop the Feeling!

Zobaczcie pełny występ Justina! Jak oceniacie w skali 0-10? :)

Zobacz także: Występ Katy Perry uznano za najlepszy w historii Super Bowl. Są wyniki oglądalności

Zdjęcia z występu Justina na SuperBowl 2018: