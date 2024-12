Tomasz Jakubiak, znany szef kuchni, przebywa w izraelskiej w Jerozolimie, gdzie poddaje się specjalistycznemu leczeniu onkologicznemu. Niespodziewanie wydał specjalne i niezwykle obszerne oświadczenie, wyrażając głęboką wdzięczność za wsparcie otrzymane podczas charytatywnej kolacji zorganizowanej na jego rzecz, która zgromadziła znaczące fundusze na dalsze leczenie.

Poruszył mnie wpis Tomasza Jakubiaka

Tomasz Jakubiak, popularny szef kuchni i osobowość telewizyjna, walczy z poważną chorobą. Obecnie przebywa w klinice w Izraelu, gdzie poddaje się specjalistycznemu leczeniu onkologicznemu. Ośrodek medyczny, do którego trafił, jest jednym z najbardziej nowoczesnych, znanym z indywidualnego podejścia do pacjentów i zaawansowanej opieki. Kucharz wyleciał tam 2 grudnia, dzień po kolacji charytatywnej, która została dla niego zorganizowana.

Było to jedno z ważniejszych wydarzeń w ostatnich miesiącach, którego celem było zebranie środków na leczenie Tomasza Jakubiaka. W inicjatywie wzięło udział wiele znanych osób oraz przyjaciół szefa kuchni, którzy chcieli wesprzeć jego walkę z chorobą. Kolacja zakończyła się sukcesem, przynosząc znaczące fundusze na leczenie. On sam jednak nie mógł się na niej pojawić nie tylko ze względu na lot, ale przede wszystkim własne bezpieczeństwo. Chociaż tak wiele dzieje się teraz w jego życiu, nie zapomniał, by osobiście zwrócić się do wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę do stworzenia kolacji. Właśnie opublikował na Instagramie obszerne oświadczenie, dziękując wszystkim zaangażowanym.

Nie wiem, czy słowa są w stanie w pełni wyrazić moją wdzięczność za to, co stworzyliście. To był wieczór pełen miłości, smaków i wzruszeń – wszystko to dzięki Wam i Waszym wielkim sercom

Tomasz Jakubiak wymienił każdą osobę, która zaangażowała się w kolację charytatywną, nie kryjąc ogromnego wzruszenia.

Pragnę gorąco podziękować: Klubowi Szefów Kuchni oraz ekipie Kucharze Pomagają za niesamowitą organizację. (...) Kucharzom i sommelierom, którzy stworzyli wyjątkowe kulinarne perełki, bez Was kochani to wydarzenie by się nie odbyło, włożyliście w tę kolację ogrom pracy i smaku. Prowadzącym licytację (...) Patrycji Markowskiej wraz z zespołem za niesamowity koncert oraz Pauli Stróżewskiej, Gabrieli Żmigrodzkiej i Karolinie Pufelskiej — daliście moc pozytywnej energii

Wpis Tomka Jakubiaka poruszył internautów. W komentarzach możemy przeczytać:

Taki super człowiek, to i ludzie obok najlepsi... zdrówka, cała Polska trzyma kciuki za Pana

Niezwykle to wzruszające, że w trakcie leczenia, kolejnych ingerencji medycznych, znajduje Pan energię żeby tak pięknie i każdemu podziękować! Trzymam ogromnie mocno kciuki za Pana zdrowie i szczęście dla Pana rodzinki

Od tygodni cały show-biznes śledzi z przejęciem walkę Tomasza Jakubiaka z nowotworem. On sam stara się regularnie przekazywać nowe informacje, nie ukrywając, że lepsze momenty stale przeplatają się z tymi cięższymi. Klinika w Izraelu dała jemu i jego najbliższych nadzieję, że sprawa jednak ma szansę na szczęśliwy finał.

