Znacie już nowe pomadki BELL HYPOAllergenic zaprojektowane we współpracy z Marceliną Zawadzką? Mat Liquid Lipstick by Marcelina to napigmentowane pomadki, które pozostawiają trwały, matowy efekt makijażu. Dziś pokażemy Wam, jak wykonać makijaż przy pomocy jednej z nich.

Każdy modny kolor matowych pomadek w płynie jest inspirowany najważniejszymi miastami na świecie: San Francisco, Berlin, Warszawa, Florencja, Las Vegas, Sydney, Sopot, Londyn, Paryż i Sewilla…

Dziś makijażystka Małgosia Smelcerz wybrała dla Marceliny piękny śliwkowy kolor inspirowany duchem San Francisco (04, San Francisco).

Zobacz, jak wykonać wieczorowy makijaż z mocno podkreślonymi ustami!

Chciałabyś odtworzyć wieczorowy makijaż Marceliny? Użyj tych produktów:

HYPOAllergenic Mat Luquid Lipstick by Marcelina, pomadka matowa w płynie (04, San Francisco)

HYPOAllergenic Make-Up Primer Stick, baza pod makijaż w sztyfcie

HYPOAllergenic Lightening Concealer, korektor rozświetlająco-korygujący

HYPOAllergenic Lightening Make-Up, fluid rozświetlający

HYPOAllergenic Waterproof Stick Eyeshadow, wodoodporny cień do powiek w kredce

HYPOAllergenic Thickening Mascara, tusz pogrubiający rzęsy

HYPOAllergenic Contour Stick, sztyft modelujący

HYPOAllergenic Eye Brow Set, zestaw do stylizacji brwi

HYPOAlergenic Contour Palette, paleta do konturowania twarzy

HYPOAllergenic Shimmering Sands Eyeshadow, kremowy cień do powiek

HYPOAllergenic Mat Powder, puder matujący

HYPOAllergenic Illuminating Rouge, róż rozświetlający

HYPOAllergenic Nude Eyeshadow, satynowo-kremowe cienie do powiek

Znacie już linię produktów BELL HYPOallergenic? To nowa linia BELL Cosmetics przygotowana specjalnie dla tych, którym zależy na zdrowym trybie życia. Kosmetyki nie zawierają podrażniających skórę, szkodliwych składników, więc są dla nich idealne!

