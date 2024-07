Mariusz Przybylski to jeden z najbardziej utalentowanych projektantów w naszym kraju. Jednak tym razem przyszedł czas na opis jego najnowszej kolekcji...kosmetyków. Linia kosmetyków tołpa by Mariusz Przybylski przeznaczona jest dla osób, które od schematów wolą nowe, odważne rozwiązania. Dla tych, którzy nawet jeśli czasami żyją za szybko, to nie zapominają, by o siebie zadbać.

Grupę kosmetyków tołpa by Mariusz Przybylski tworzy 12 kosmetyków dla kobiet i mężczyzn, a ich wielofunkcyjność pozwala bardzo dobrze dopasować pielęgnację odpowiednio do wszystkich rodzajów skóry.

Przybylskiego i markę tołpa najpierw połączyło zamiłowanie do minimalizmu i piękna oraz dbałość o każdy szczegół. Wspólnie postanowili połączyć świat mody ze światem kosmetyków. Dlatego jako podstawę wybrano bawełnę. Kolejnym składnikiem są roślinne komórki macierzyste.

Po 28 dniach pracy komórek macierzystych skóra odzyskuje blask i promienność. Niezmiennie, tak jak we wszystkich kosmetykach tej polskiej marki podstawowym składnikiem jest torf tołpa®, który wspomaga regenerację skóry, dostarcza niezbędnych składników odżywczych oraz neutralizuje działanie wolnych rodników, przeciwdziałając przedwczesnemu starzeniu się skóry.