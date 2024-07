To z pewnością był udany rok dla Roberta Więckiewicza. Filmy w których pojawił się aktor, zbierają pozytywne oceny krytyków i widzów. Okazuje się, że talent polskiego aktora doceniają również amerykańscy filmowcy. Więckiewicz jest chwalony za rolę w filmie "W ciemności" Agnieszki Holland. Produkcja, która została nominowana do nagrody Critics’ Choice Movie Award, ma wielkie szansę na nominację do Oscara!

W programie "Pytanie na śniadanie" Więckiewicz opowiedział o swoim sukcesie: - Coś tam napisali, mimo że mają dosyć poważny problem z wymówieniem mojego nazwiska. To są bardzo miłe rzeczy, ja się cieszę z tego, że film został świetnie przyjęty w Ameryce, mimo, że nie było jeszcze oficjalnej premiery. Miał tylko limitowaną dystrybucję tygodniową w Nowym Jorku i Los Angeles - przyznał skromnie Więckiewicz.

Film Agnieszki Holland z udziałem Roberta Więckiewicza będziemy mogli zobaczyć już od 5 stycznia 2012 roku.

kb