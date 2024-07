Glassesboys to projekt założony przez dwóch Polaków Jareda Bobowika oraz Toma Wnuka, postaci znanych od lat w undergroundowym świecie muzyki elektronicznej. Styl Glassesboys to połączenie melodyjnych, klubowych i energetycznych, zapadających w pamięć i często nasiąkniętych melancholią brzmień. Każdy ich utwór to odrębna historia, zbiór doświadczeń w stażu muzycznym.

Od kilku lat panowie tworzyli wspólnie coś wyjątkowego na arenie muzycznej, wiedząc, że każde z ich działań prowadzi do tego, co chcą pokazać światu dziś. Tysiące sprzedanych winyli i CD przez własną, niezależną wytwórnię, tworzenie muzyki dla największych sław muzyki klubowej, podbijanie list sprzedaży i wielokrotne tytuły dla najlepszych producentów, to tylko przedsmak ich osiągnięć. Nic dziwnego, że ich twórczością zainteresował się koncer EMI Music Poland. To właśnie ta wytwórnia sygnuje poczynania Glassesboys, zarówno w Polsce, jak i... na świecie.

W czerwcu 2012 na rynku pojawił się ich debiutancki album "From Our House", na którym roi się od znanych nazwisk. Pojawiają się tam m.in. Tara McDonald, Romina Johnson, Angie Brown, Barbara Tucker, czy Craig Smart. Słowem: Glassesboys podbijają świat! Tym bardziej jesteśmy dumni, że AfterParty.pl jest patronem medialnym ich debiutanckiego krążka.

Album promuje singiel "Move on" zaśpiewany przez kanadyjskiego wokalistę Craiga Smarta: