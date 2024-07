Wiemy już, co do zaoferowania tej jesieni maja trzy największe polskie stacje telewizyjne. Wczoraj poznaliśmy szczegóły ostatniej z nich, Polsatu. W ogrodach Pałacu Zamoyskich "słoneczna" telewizja zaprezentowała swoją jesienną ramówkę. Wieczór obfitował w wiele gwiazd, które z chęcią pozowały na czerwonym dywanie. W blasku fleszy mogliśmy oglądać m.in. Adama Sztabę, Elżbietę Zapendowską, Korę, Joannę Koroniewską, Magdę Modrą, Marka Kaliszuka, Katarzynę Cichopek, Krzysztofa Ibisza i oczywiście najważniejszą gwiazdę wieczoru - Ninę Terentiew.



- Ta jesień będzie jesienią pełną muzyki, jesienią rozśpiewaną, jesienią pełną gwiazd i tych, którzy mogą gwiazdami zostać. Będzie to czas seriali. Mamy ich kilka. Będą to kontynuacje, bo nasi widzowie tak się do nich przywiązali, że nie chcą żadnych innych. Będą dokumentalne, z życia wzięte historie. Będą trudne sprawy, sport i rzetelna informacja. Dziś wiemy, że co czwarty oglądający telewizję po południu, ogląda Polsat - powiedziała Nina Terentiew.



Chociaż podczas wieczoru prezentacji jesiennej ramówki nagle oberwała się chmura deszczu, szybko i tak na twarzach gości zawitała tęcza. W końcu przecież Polsat to słoneczna telewizja.



Poniżej udostępniamy galerię zdjęć. Zobaczcie jak prezentowały się gwiazdy, gwiazdki i gwiazdeczki stacji.



