Przygody dr House'a zyskały fanów na całym świecie. Także w Polsce serial ten jest bardzo popularny. Teraz nasi rodacy, którzy kochają ten serial będą mieli kolejny powód do oglądania. Otóż w serialu zagrała Polka - Karolina Wydra!

Ekscentryczny lekarz zapragnie się z nią nawet ożenić. Wydra gra prostytutkę, która chce zdobyć zieloną kartę, by uzyskać stały pobyt w Stanach Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że Gregory zgodzi się pomóc dziewczynie i się z nią ożeni! Karolinę będziemy mogli podziwiać, aż do końca 7. serii.

Czy występ w serialu "Dr House" otworzy Karolinie Wydrze drogę do większej kariery? Do tej pory modelka i początkująca aktorka ma już na koncie dwie role w amerykańskich produkcjach. Wystąpiła także gościnnie w serialu "Prawo i Porządek: Zbrodniczy wymiar".

